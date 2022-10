Ha Putyin ledobná az atomot, az USA megsemmisítené a hadseregét, állítja a CIA volt igazgatója

Az Egyesült Államok és szövetségesei megsemmisítenék az Ukrajna területén állomásozó orosz csapatokat és hadfelszerelésüket, valamint elsüllyesztenék a Fekete-tengeri Flotta hajóit, ha Vlagyimir Putyin beveti az atomfegyvert, közölte David Petraues nyugalmazott tábornok, a CIA egykori igazgatója. Amihez sietve hozzátette, hogy nem beszélt a várható amerikai ellencsapásokról Joe Biden nemzetbiztonsági főtanácsadójával, Jake Sullivannel, vagyis nézetei csak a saját véleményét tükrözik.

David Petraeus 2017 február 3-án, az American Enterprise Institute washingtoni konferenciáján. Fotó: ALEX WONG/Getty Images via AFP

"Csak hogy egy hipotézist mondjak, a válaszunk egy NATO-val közös, kollektív csapás lehetne minden hagyományos orosz erőre, amit az ukrán csatatéren, a Krímben és a Fekete-tengeren azonosítani tudunk" - nyilatkozta az ABC Newsnak.

Bár Petraeus hangoztatottan nem hivatalos álláspontot közölt, az elmúlt két évtized két amerikai háborúját, az irakit és az afganisztánit vezénylő Középső Parancsnokság egykori főnökeként és a CIA egykori igazgatójaként Petraeus szavai legalább figyelmeztetésként értelmezhetők. Különös tekintettel arra, hogy az elmúlt napokban az amerikai vezetés több csatornán is kommunikálta Oroszországnak, hogy egy atomcsapást nem hagynak, nem hagyhatnak megválaszolatlanul.

A kérdésre, hogy egy orosz atomcsapás az USA-t és a NATO-t is bevonná-e a háborúba, Petraeus előbb tényszerűen közölte, hogy a helyzet nem indokolná az észak-atlanti egyezmény 5. cikkelye szerinti közös fellépést, hiszen Ukrajna nem tagja a szervezetnek, nem illeti meg a kollektív védelem joga. Mindazonáltal egy ilyen helyzetben az USA-nak és a NATO-nak is felelnie kell az orosz eszakációra.

Az atomfegyver bevetését már csak azért se hagyhatnák megválaszolatlanul, mert ha ennek nem volnának következményei, az más atomhatalmakat, például a Tajvan megszállásával szemező Kínát is felbátoríthatna. Ahogy Irán is lelkesebben próbálkozna saját atombombája megalkotásával, ha azt látja, hogy az ilyen fegyverek bevetésének mégsincs következménye.

Petraeus szerint amúgy ha az atomcsapás nukleáris felhője NATO-tagállamokat is elérne - amire az uralkodó széljárásra tekintettel amúgy reális esély van -, azt akár az észak-atlanti egyezmény értelmében akár NATO-tagállamot érő csapásként is értelmezhetnék. Ebben az esetben nem is volna kérdés, hogy válaszolni kell rá. De a nukleáris eszkalációt így is el kéne kerülni, ezért gondolja úgy, hogy a válaszcsapást hagyományos fegyverekkel, hagyományos erőkre mérné az USA és a NATO - így ugyanis megvolna a lehetőség a deeszkalációra.

Petraeus szerint amúgy Oroszország még az atomcsapással se tudna már fordítani a háború menetén. "A harci helyzet megfordíthatatlan. Ezen semmilyen kapkodó mozgósítás, semmilyen annexió, semmilyen burkolt nukleáris fenyegetés nem változtathat. Ezt pedig idővel neki [Putyinnak] is be kell látnia. Egy adott ponton valamilyen tárgyalásokba kell kezdenie" - mondta. Ettől függetlenül szerinte komolyan kell venni az orosz atomfenyegetést. (Via The Guardian)