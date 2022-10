Harry herceg és Elton John pert indít a Daily Mail kiadója ellen

Egy csütörtöki sajtóközlemény szerint Harry herceg pert indít az Associated Newspapers, a Daily Mail, a The Mail on Sunday és a MailOnline kiadója ellen. A jogi offenzívához Elton John és férje, David Furnish, Elizabeth Hurley és Sadie Frost színésznők, illetve Doreen Lawrence bárónő, a néhai Stephen Lawrence édesanyja is csatlakoztak - írta a 24.hu.

Ők hatan azt állítják, hogy „meggyőző és rendkívül elszomorító bizonyítékok révén arra jutottak, hogy utálatos bűncselekmények és a magánélet durva megsértésének áldozatai lettek az Associated Newspapers által”.

A közlemény szerint a csoport keresetet nyújtott be, ebben azt áll, hogy olyan jogellenes gyakorlatokat alkalmaztak velük szemben, mint például lehallgató készülékeket helyeztek el az autóikban és az otthonukban, magántelefonhívásaikat rögzítették, visszaéltek a személyes adataikkal, hogy orvosi információkat szerezzenek kórházakból és egészségügyi intézményekből, valamint jogellenes módon manipulálták a bankszámláikhoz és egyéb pénzügyi tranzakcióikhoz való hozzáférést. De szerintük „ez csak a jéghegy csúcsa”.

Fotó: Albert Nieboer/Picture-Alliance/AFP

Most összefogtak, hogy feltárják az igazságot, és teljes mértékben felelősségre vonják az újságírókat, akik közül sokan még ma is vezető pozíciót töltenek be a cégnél.

Harry herceg felesége, Meghan Markle korábban jelképes, egy font értékű kártérítést kapott a Mail on Sunday bulvárlaptól, miután sikeresen megnyerte a pert a lap ellen, amiért közzétették az apjának küldött személyes levelét 2018-ban - írta a 24.hu.