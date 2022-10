Vagyonkezelő céget alapított Habony Árpád

Futurum Investments Zrt. néven, szentendrei székhellyel alapított vagyonkezelő céget Habony árpád, amelybe egyből be is rakott 150 millió forintot, írja a 24.hu. A cég vezérigazgatójának azt a Halkó Gabriellát nevezte ki, aki Andy Vajna idején volt a TV2 gazdasági és stratégiai igazgatója, és aki a Las Vegas Casino igazgatóságába is bekerült.

Habonynak a magyar cégadatbázis szerint ez a vagyonkezelő társaság az egyetlen működő magyarországi vállalkozása. Legendás kisvállalkozása, a Színes Tinták Kulturális Tanácsadó Bt. a cégbírósági iratok alapján végelszámolás alatt áll.

A 24 cikke szerint a Futurum Investments alaptőkéjét képző 150 milliót az alapításkor készpénzben fizették be.