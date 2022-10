Gulyás Gergely: Megszűnne a rezsicsökkentés, ha az önkormányzatok olcsó áramot kapnának

„Mivel az Önök által minden eszközzel gáncsolt paksi bővítés még nem készült el, a most működő paksi blokkok Magyarország éves áramfogyasztásának mintegy harmadát fedezik. Az olcsó paksi áram teszi lehetővé, hogy a magyar családok az Európai Unió legalacsonyabb áramdíját fizessék. A fennmaradó energiaigényt a paksi áram sokszorosáért termelő egyéb erőművekből, illetve importból kell fedezni.

Ezért az Ön kérésének teljesítése - mely a háztartások helyett az önkormányzatoknak biztosítaná a paksi áramot - a rezsicsökkentés megszüntetésével járna.

Ezt a kormány elutasítja” - reagált Facebookon Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Karácsony Gergely vasárnapi nyílt levelére.

Gulyás Gergely Fotó: Németh Dániel/444

A levélben, melyet Budapest főpolgármestere mellett 17 város polgármestere is aláírt, először is azt kérték Orbán Viktortól, hogy haladéktalanul hívja össze a Magyar Önkormányzatok Szövetsége által kezdeményezett Nemzeti Energiacsúcsot. Erre azért lenne szükség, hogy alapvető közszolgáltatások működni tudjanak. „Mindannyian megengedhetetlennek tartjuk, hogy fűtetlen óvodákban és bölcsődékben fázzanak a gyerekek” - írták.



De szerintük azzal is lehetne támogatni a magyar településeket, ha visszakapnák az önkormányzatoktól a vírus idejétől kezdve elvont adóbevételek, vagy a megemelkedett energiaárak miatt keletkezett költségvetési többletbevételből is juttathatnának nekik. Továbbá tárgyalást kezdeményeznek arról is, hogy „a Paksi Atomerőmű által 12 forintért megtermelt áramot az önkormányzatok ne 400 forintnál is magasabb áron kapják.