Elon Musk beszélt Putyinnal, mielőtt tweetelte az ukrajnai béketervet

Ian Bremmer, az Eurasia Group elemzője az előfizetőknek küldött levelében arról, hogy a Tesla vezérigazgatója, Elon Musk azt mondta neki: beszélt Vlagyimir Putyinnal. Musk szerint Putyin kész tárgyalni, de ehhez több feltételnek kell teljesülnie. A tárgyalás akkor jöhetne létre, ha a Krím orosz marad, Ukrajna elfogad egyfajta állandó semlegességet, és elismeri Luhanszk, Donyeck, Herszon és Zaporizzsja orosz annexióját.



Bremmer szerint Musknak Putyin azt mondta, hogy ezeket a célokat bármi áron el fogja érni. A bármibe beleértve egy esetleges nukleáris csapás lehetőségét is, ha Ukrajna megszállná a Krímet, amit Oroszország 2014-ben annektált. Bremmer szerint Musk azt mondta neki, „mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy elkerüljük ezt a kimenetelt”.

Múlt héten Musk lényegében ugyanezeket a pontokat tette közzé a Twitteren, bár hozzátett még valamit. Azt javasolta, hogy az elcsatolt területeken az Ukrajna és a Nyugat által nem elfogadott népszavazásokat az ENSZ felügyelete mellett ismételjék meg.



Ukrajnában a háború korai szakaszában Musk azzal vált népszerűvé, hogy Starlink műholdjaival biztosította az internetet, segítve ezzel az ukrán katonaság kommunikációját.

Bremmer arról is írt, hogy Musk elutasította az ukránok kérését a Starlink aktiválására a Krímben. A Financial Times című brit lap szerint az ellentámadást folytató ukrán erők internetelérési problémákról számoltak be az ország keleti és északkeleti részén lévő, korábban orosz erők által megszállt területeken. Musk válaszul bírálta a lap tudósítását, mondván, hogy ami a harctéren történik, az "titkos".

Az ukrán válasz Musk Twitter-békejavaslatára tömör volt. Az egyik diplomata azt mondta neki, hogy "húzzon a picsába", Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig saját Twitter-közvélemény-kutatást tett közzé.

Eközben a Kreml üdvözölte Musk "pozitív" javaslatát a háború befejezésére, miközben a tweetjét az orosz állami média is idézte. Musk azt állítja, ő továbbra is Ukrajna-párti, csak próbálja elkerülni az atomháborút.(Vice