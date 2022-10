Megnyitják Japánt, mostanra döntöttek úgy, hogy vége a járványnak

Japán keddtől megszünteti a világ legszigorúbb határellenőrzését, amivel eddig lassítani akarták a koronavírus terjedését. Most abban reménykednek, hogy a turizmus majd segít élénkíteni a gazdaságot.

2022-ben eddig alig több mint félmillió turista érkezett Japánba, ami látványosan kevesebb a 2019-es rekordatahoz képest: akkor 31,8 millióan utaztak Japánba. A japán kormány a 31 milliós adar után 2020-ra kitűzte magának a 40 milliót, mint cél, hisz akkor tartották volna a nyári olimpiai játékokat is, aztán jött a covid, ami mindent borított.

Fotó: KUNIHIKO MIURA/The Yomiuri Shimbun via AFP

Kisida Fumio japán miniszterelenök a héten azt mondta, a cél az 5 billió jenes bevétel a turizmusból, de ahogy a Reuters írja, ez talán túl ambíciózus lehet egy olyan ágazatban, ami az elmúlt két évben gyakorlatilag teljesen elsorvadt.

Egy japán közgazdász szerint a turisták költése 2023-ra csak 2,1 billió jent fog elérni, és 2025-ig nem fogja meghaladni a járvány előtti szintet. Még úgy sem, hogy a Nikkei szerint a Japan Airlinesnál megháromszorozódtak a foglalások az enyhítések bejelentése óta.

Az sem segít, hogy bár a határokat megnyitották, a korlátozások továbbra is szigorúak, beltérben például még mindig maszkot kell viselni.

Illetve ahogy Magyarországon is, úgy Japánban is az történt, hogy a járvány alatt sok vendéglátós hagyta ott a munkáját és talált más munkát jobb munkakörülmények között, jobb bérezésért. A Reuters azt írja, őket nehéz lesz visszacsábítani, mert a vendéglátóiparban híresen alacsonyak a bérek. Sok helyen egyszerűen a személyzet hiánya miatt már most sem tudtank rendesen működni, ami várhatóan csak nehezebb lesz, ha határnyitás miatt újra beindul a turizmus. (Reuters)