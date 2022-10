Rég volt akkora nemzetközi sikere magyar politikusnak, mint Kósa Lajosnak

A kormány több politikusa is szokott maradandót alkotni a nemzetközi porondon. A legutóbbiakból, ha válogatunk, megnézhetjük Szijjártó Pétert New Yorkban, vagy Orbán Viktort Berlinben.

Akkora sikere azonban régen volt magyar politikusnak a régiós színtéren, mint amekkorát ma Kósa Lajos zsebelhetett be. Megosztotta ugyanis a képét a kelet-európai életet leghitelesebben bemutató Facebook-oldal, a Squatting Slavs In Tracksuits. Íme:

Kósát Debrecen egykori polgármestereként mutatják be, és hogy most pontosan milyen tisztségei vannak, azt nekem is ki kellett keresnem: országgyűlési képviselő, frakcióvezető-helyettes és a frakció Védelmi Kabinetjének vezetője.

A Squatting Slavs In Tracksuits ezzel a képpel visszatér a nevében vállalt témához, azaz a squattoló (nagyon menőn guggoló) kelet-európai emberek bemutatásához. Kósa esetében a „szláv” jelző ugyan hibádzik, deaz oldalon rendre tisztázzák, hogy itt a szlávot amolyan kulturális értelemben kell érteni.



Kósa amúgy a múlt héten egy olyan vezetéket mutatott be, ami a Tisza vizét juttatja majd el Debrecenbe, innen származik a kép:

Erről éppenséggel lemaradtunk, azt azonban mi is pár napja írtuk meg, hogy előkerült egy újabb dokumentum, ami szerint Kósa Lajos anyja több milliárdos ajándékot kapott volna a csengeri örökösnőtől.