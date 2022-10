Robbanások voltak oroszok által ellenőrzött dél-ukrán városokban

Szerdán kora reggel öt robbanás hallatszott Herszon városában – jelentették orosz források. Ők azt írják, a légvédelem indulhatott be. Ugyanakkor a szomszédos régió nagyvárosában, Melitopolban is egy robbanást jelentettek, amelyről a városból elűzött ukrán polgármester, Ivan Fedorov számolt be a telegrammján.



Az orosz RIA is beszámolt az esetről az oroszok által felállított rendőrségre hivatkozva. Szerintük a piac közelében robbant fel egy bomba, sérülés pedig nem történt. Mindezt nem tudta megerősíttetni a hírről beszámoló Reuters.