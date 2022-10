Jön az olcsóbb, de reklámokkal tűzdelt Netflix-előfizetés

November 1-től tizenkét országban fokozatosan elérhető lesz a havi 6,99 dollárba kerülő Netflix-előfizetés - jelentette be a streamingszolgáltató. A 9,99 dollárs basic előfizetésnél is alacsonyabb árért cserébe ebben a csomagban 15 és 30 másodperces reklámblokkokat kell végignézni a műsor elején és közepén. A lépéssel a Netflix a nagy konkurens Disney+ elé igyekszik vágni, amely egy hónappal később, havi 7,99 dollárért vezeti be a hirdetésekkel tűzdelt előfizetését.

Fotó: ROBYN BECK/AFP

A Netflixen jelenleg streamelhető tartalom 5-10 százaléka egyelőre nem lesz elérhető a legolcsóbb előfizetői csomagban és ez nem enged majd letölteni sem. Greg Peters ügyvezető vezérigazgató ezt olyan licenszszerződésekkel indokolta, melyeket azelőtt kötöttek, hogy egyáltalán felmerült volna a reklámot tartalmazó csomag ötlete. Mint mondta, dolgoznak azon, hogy módosítsák ezeket a szerződéseket.



A Netflix új hirdetési igazgatója, Jeremi Gorman azt ígérte, óránként legfeljebb 4-5 reklámra számíthatunk összesen. Arról is beszélt, hogy több ezer hirdetővel indítják el ezt a csomagot, és már szinte az összes reklámfelületet eladták. Politikai hirdetéseket viszont nem fogadnak be.

Arról, hogy ez a csomag mikor lesz elérhető Magyarországon, egyelőre nincs információnk. (Axios)