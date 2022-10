Liz Truss 38 nap után kirúgta pénzügyminiszterét

Felmentette tisztségéből Kwasi Kwarteng pénzügyminisztert pénteken Liz Truss brit miniszterelnök. Mindössze 38 napja nevezték ki, ezzel ő lett a második legrövidebb ideig hivatalban lévő pénzügyminiszter.

Kwarteng bukását a szeptemberben bejelentett adócsökkentési program okozta, aminek hatására a font árfolyama összeomlott. Egy időre rekordmélységekbe, egyes időszakokban az árfolyamparitás közelébe gyengült a dollárral szemben, a közép- és hosszú futamidejű brit állampapírok hozama a 2008-as globális pénzügyi válság óta először 4 százalék fölé emelkedett.

Truss és Kwarteng. Fotó: DYLAN MARTINEZ/AFP

Truss és Kwarteng évek óta közeli barátok, sokáig azzal indokolták a gazdasági zavarokat, hogy azokat a globális nyugtalanság okozza, amit az orosz-ukrán háború és a koronavírus-járvány hatása csak tovább erősít.

Jeremy Hunt volt külügyminisztert nevezte ki Kwarteng helyére Truss. Hunt a kettővel ezelőtti, Theresa May vezette konzervatív párti brit kormányban töltötte be a külügyminiszteri tisztséget, May elődje, David Cameron kormányában pedig az egészségügyi, majd a kulturális tárca élén állt.

Hunt az előző kormányfő, Boris Johnson távozása utáni vezetőválasztási versengésben Liz Truss első számú riválisa, Rishi Sunak volt pénzügyminiszter egyik legfőbb támogatója volt. (Sky News, MTI)