40 milliós szponzorpénz ment a Szerencsejátéktól Sarka Kata férjének vállalkozásához

70 millió forint szponzorpénzt osztott ki a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. – írja a hvg.hu. A hetvenmillió kereten négy szervezet osztozhat, ők a következők:

Netrise Hungary Kft. 40 millió Ft+Áfa

Mathias Corvinus Collegium 5 millió Ft+Áfa

Magyar Állami Operaház 20 millió Ft+Áfa

Herald Europa Kft. 5 millió Ft+Áfa

A Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. korábban is előszeretettel segített pénzzel NER-közeli cégeket: májustól augusztusig 1072 milliót osztottak szét, a lap azt írja, a pénzekből kétszer is kapott Szijjártó Péter sógorának érdekeltsége, de jutott a Nemzeti Vágta szervezőjének, Havasi Balázs zongorista vállalkozásának és egy KDNP-közeli társaságnak is.

A legtöbb pénzt szeptemberben a Netrise Hungary Kft., a femcafe.hu kiadója kapta, amelynek egyedüli tulajdonosa Bessenyei István, vagyis Sarka Kata férje. Bessenyei 2017-ben szállt be a Netrise-ba, ami azóta szárnyal, és ahogy a hvg.hu is írja, minden évben megismétli azt a médiapiacon egyedülálló bravúrt, hogy forgalmának több, mint 50 százalékát könyvelheti el adózott eredményként.Tavaly például – amikor 1,25 milliárdos árbevétel mellett 637 milliós adózott eredmény született – szinte a teljes profitot, 621 milliót szedték ki a cégből.

A Netrise egyébként 2019 februárjában és 2018 áprilisában is kapott már pénzt a Szerencsejátéktól, és Bessenyei egy másik érdekeltsége, a Budapest Tenisz Centrum Nonprofit Kft. is kapott már egy 15 milliós szponzorálást 2019 novemberében.