Beletolatott egy autó Japán legősibb közvécéjébe

Súlyos károkat okozott egy, éppenséggel a kulturális emlékek megőrzésén dolgozó japán férfi a szigetország legősibb, mintegy ötszáz éves közvécéjében a kiotói Tofukudzsi szentélyben. A Kiotói Örökségmegőrzési Társaság munkatársa éppen indulni készült, amikor nagy gázfröccsel elindult - hátra, mert az autója rükvercben volt.

Az örökségvédelmi dolgozó kisautója a Tofukudzsi szentély mintegy ötszáz éves közvécéjében. Fotó: Kiotó Prefektura Oktatási Hivatala - közkincs

A kocsi átszakította a műemlék közvécé fa ajtaját, illetve kidöntött pár tartóoszlopot is az épületben, amit mintegy ötszáz éve, a Muromacsi korszakban építhettek a szerzetestanoncoknak a zenbuddhista templom területén.

A helyi Szankej Simbun napilap fényképén látható, hogy az örökségvédők harminc éves munkatársa egy húsz éves kisautóval, egy Toyota WiLL Vi-vel tolatott be az épületbe, a fényképen még a balesetben megsemmisült fa ajtó maradványai is láthatók a jármű körül.

Isikava Tosio, a Tofukudzsi szentély kutatóintézetének igazgatóját megdöbbentette, hogy milyen mértékű károk keletkeztek a műemlékben, de annak örült, hogy senki sem sérült meg a balesetben. "Még az őszi lombhullás előtt szeretnénk helyreállítani, de valószínűleg csak jövőre leszünk meg vele" - nyilatkozta a Kioto Simbun napilapnak. A vécét amúgy a közönség nem látogathatta, csak kémlelőnyílásokon át nézhetett be az épületbe.

Az Aszahi Simbun beszámolója szerint a száz szerzetesnek otthont adó szentély közvécéjében húsz gödörbe üríthettek a szerzetestanoncok. A lap szerint a vécé még az 1868-1912 közötti Meidzsi korszakban is használatban volt, vagyis azután is, hogy a feudális Japán amerikai nyomásra megnyílt a világ előtt, és rohamos fejlődésnek indult. (Via The Guardian)