Irán rakéták és drónok szállításáról állapodott meg Oroszországgal

Ballisztikus rakétákat és további öngyilkos drónokat ad el Oroszországnak Irán, erősítette meg a Reutersnek két iráni tisztviselő és két iráni diplomata. Irán még a napokban is tagadta, hogy drónokat adott volna Oroszországnak, bár erről tárgyi bizonyítékok tucatjai árulkodnak.

Ukrán rendőr vizsgálja egy drón, a feltételezések szerint egy iráni Shahed 136-os maradványait Harkivban. Oroszország ilyen iráni öngyilkos drónokkal, támadja az ukrán nagyvárosokban a polgári infrastruktúrát. Fotó: STRINGER/REUTERS

A Reuters beszámolója szerint a drónok és rakéták szállításáról maga az ország első alelnöke, Mohammad Mohber állapodott meg október 6-i moszkvai látogatásán, amire az iráni Forradalmi Gárda két vezetője, valamint az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács egyik tisztviselője is elkísérte.

Irán a közösségi médiában fellelhető bizonyítékok alapján nemcsak leszállította a drónokat, hanem kiképzőket is küldött Oroszországba, illetve Ukrajna oroszok megszállta területeire, valamint a hírek szerint már gyárakat is létesített Oroszországban, ahol az oroszok maguk is előállíthatják majd azokat az öngyilkos drónokat - lényegében olyan, negyvenkilós bombákat, amikre motort és szárnyakat szerelnek, hogy könnyen célra lehessen vezetni őket -, amelyekkel az elmúlt napokban ukrajnai polgári célpontok ellen hajtottak végre megtorló támadásokat.

"Az oroszok több drónt kértek, és olyan, feljavított pontosságú rakétákat, mint a Fateh és a Zolfahar" - közölte a Ruetersszel egy olyan iráni diplomata, akit tájékoztattak Mohber alelnök moszkvai látogatásának részleteiről. A brit hírügynökség értesüléseit egy, a történéseket ismerő nyugati tisztviselő is megerősítette.

A bizniszről beszámoló iráni tisztviselő visszautasította a felvetést, hogy a rakéták és drónok eladása sértené az ENSZ Biztonsági Tanácsának korábbi határozatait. Mindazonáltal az Egyesült Államok kormánya a héten már jelezte, hogy szankciókat fontolgat Irán ellen a fegyverszállítás miatt. (Via Reuters)