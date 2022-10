Városok és falvak százai borultak sötétbe Ukrajnában az orosz bombázás miatt

Ezernél is több ukrán településen maradozik ki az áram Ukrajnában az elmúlt napok orosz terrorbombázásai következtében. Oroszország az elmúlt napokban folyamatosan bombázza az ukrán hátországban a polgári infrastruktúrát, ehhez elsősorban az irániaktól kapott Sahed 136 drónokat - ezek lényegében távirányítható repülő bombák - vet be. Az iráni drónok ugyan nem túl gyorsak, és az ukrán légvédelem viszonylag nagy arányban semmisíti meg ezeket, de ha csak néhány, három tüzérségi lövedéknek megfelelő 35 kilogrammnyi robbanószerrel megpakolt drón is célba talál, már okozhat fennakadásokat az áramellátásban.

A részben sötétbe borult Kijev 2022. október 11-én. Az ukrán fővárosban aznap az erőműveket ért orosz támadások miatt gördülő áramszüneteket rendeltek el. Fotó: EUGENE KOTENKO/AFP

Az oroszok pedig akkora tömegben vetik be ezeket, hogy Volodimir Zelenszkij tájékoztatása szerint az ország erőműveinek harminc százalékát semmisítették meg az elmúlt nyolc napban. Kedden, a támadások legújabb hullámában például Kijev több kerülete is áram-, és ebből adódóan vízellátás nélkül maradt.

Ahogy áram és víz nélkül maradtak Zsitomirban is, és Dnipro városában is találat ért egy erőművet. Olekszandr Horunzsij, a katasztrófavédelem szóvivőjének tájékoztatása szerint október 7. óta az energetikai létesítmények bombázása miatt Ukrajna 11 megyéjének négyezer településén volt áramkimaradás. Tájékoztatása szerint jelenleg 1162 településen nincs áram.

Az ukrán katasztrófavédelem igyekszik mihamarabb helyreállítani a károkat, de az orosz kampány hevessége miatt már aggályok merültek fel, hgoy a tél közeledtével mennyi ideig tudják egyben tartani az ukrán energetikai rendszert. "Mindenkinek fel kell készülnie, elsősorban a takarékoskodásra, másodsorban a gördülő áramszünetekre, ha folytatódnak a támadások" - közölte Kirijlo Timosenko, az elnök kabinetfőnök-helyettese. "Az egész lakosságnak kemény télre kell készülnie" - mondta. A BBC beszámolója szerint a kormány minden ukrán polgárt arra kért, hogy reggel 7-9, illetve este 5-10 között ne használják háztartási gépeiket. (Via BBC)