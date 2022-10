Csoda a Magyar Kupában: a 2800 lelkes Iváncsa futballcsapata kiverte a Ferencvárost

„Kocsmára nyílik a kocsmaajtó, kihallatszik belőle a Hajrá, Iváncsa!”

„Gyerünk, gyerekek, Iváncsa veletek!”

„Nem érdekel más, csak az Iváncsa, csak az Iváncsa, csak az Iváncsa, csak az Iváncsa!”

Az iváncsai B-közép nem restellt idegen tollakkal, más klubok szurkolóinak rigmusaival ékeskedni a Ferencváros elleni szerda délutáni Magyar Kupa-mérkőzésen. A magyar labdarúgásban ezek a legjobb meccsek, amikor az úgynevezett nagycsapat kiscsapathoz látogat. Más kérdés, hogy ma már egy kétezres Felcsút is lehet nagycsapat.

Fotó: Bankó Gábor / 444

Iváncsa közel háromezres falu Fejér megyében, a szántóföldjeiből hasították ki az ötvenes években Beloianniszt, a görög baloldali menekültek települését. Láttunk is a meccsen néhány görög betűs pólót viselő drukkert a helyi csapat címerével. Fejér megye igazi futballközpont, köszönhetően az innen származó Orbán Viktornak is. Van ugye az NB I.-ben az Orbán alapította Puskás Akadémia Felcsúton, és a lassan a kiesés ellen küzdő Fehérvár, amelyet sportigazgatóként annak a Juhász Rolandnak kell megmentenie, akit nemrég segédedzői minőségében elküldtek onnan. Az NB II.-ben szerepel a Felcsút fiókcsapata, a Felcsútnál majd' háromszor akkora Csákvár. És ott van az Iváncsa az NB III.-ban.

A 2020/21-es szezont az Iváncsa nyerte a Kecskemét előtt, a bajnoki döntőn 3-0-ra verték a most az NB I. dobogóján álló, szinte csak magyar futballistákból álló riválist. Az NB II.-t azonban nem vállalták – de ezt a sztorit már Baki Imre, a csapat elnök-tulajdonosa mondta el.

Fotó: Bankó Gábor / 444

A csapatot 2011-ben vette át Baki, többször is megnyerték a megyei I. osztályú bajnokságot, csakhogy nem voltak meg az infrastrukturális feltételek. Amikor meglettek, jöhetett az NB III. középcsoport. A 2021-ben kivívott feljutás után sokáig gondolkodtak az osztályváltáson, de végül nem vállalták az NB II.-t. Pályafűtés kellett volna, világítás, lelátófelújítás, miegymás. A sors fintora, hogy az NB II.-es csapatok éppen a napokban kérelmezték az MLSZ-nél, hogy az energiaválság miatt töröljék el az esti meccseket. Arra a kérdésre, ha ebben a szezonban feljutnának, vállalnák-e az előrelépést, azt mondta, meglátják, ha odaérnek. Esélyük van, a Hódmezővásárhely vezet ugyan a csoportban, de nem sokkal.

Fotó: Bankó Gábor / 444

Az energiaválság alaposan átalakíthatja a viszonyokat ebben az osztályban. Két csapatnak, a Balassagyarmatnak és a Makónak már vissza kellett lépnie, nem tudták vállalni a folytatást. Baki ezt különösen nehezen élte meg, mert két jó csapatról van szó, akik ellen az Iváncsa már túl volt az idegenbeli meccseken, és négy pontot szerzett ellenük. Ezeket most törölték. Ráadásul nincsenek is közel, összesen 640 kilométert utaztak a semmiért.

Fotó: Bankó Gábor / 444

Az elnök-tulajdonos azt mondta – ennek még lesz jelentősége –, sajnálják kicsit, hogy most kapták a Fradit, szerettek volna még menni egy kört.

Az Iváncsát a volt Vasas-játékos Tóth András edzi, a keretben vannak Puskás-, Videoton-, Újpest-, Fradi-nevelések. A cél az, hogy egyszer legyenek iváncsai és a környékbeli falvakból származó gyerekek is, de még jó pár évnek kell eltelnie, míg beérik a néhány éve elkezdett munka az utánpótlás-nevelésben. A csapat költségvetése 90 millió forint, nagyrészt TAO-támogatásból élnek, a maradékot az önkormányzat és a szállítmányozási vállalkozást működtető tulajdonos pótolja ki.

Fotó: Bankó Gábor / 444

Régen az ilyen meccsek arra voltak jók, hogy az NB I.-es csapat lehetőséget adjon a fiataljainak is. Nos a Fradi ezt a szívességet most nem tette meg, így kezdtek az Európa Liga-csoportjukat vezető zöld-fehérek:

Bogdán – Botka, S. Mmaee, Thelander, Knoester – Besic, Laidouni, Zachariassen, Marcier – A. Traoré, R. Mmaee.

A cserék között se volt fiatal magyar tehetség. Érdemes megnézni, hol vannak most azok a fiatal magyar fradisták, akik a kétezerhúszas években még játszottak Ráckevén, Bicskén, Hatvanban, Tökölön Magyar Kupa-meccset a Fradi színeiben. Hogy ez a klub vagy a játékosok hibája, ki tudja:

Csonka András ; Budafok, NB II.

Katona Bálint – Kecskemét, NB I.

Csontos Dominik – Soroksár, NB II.

Molnár Tamás – ESMTK, NB III.

Szabó Levente – DEAC, NB III.

Ammar Ramadan – DAC, Szlovákia

Mazzonetto Alessio – FTC II., NB III.

Könczey Márk – Szeged, NB II.

Szécsi Gergő – FTC, harmadik számú kapus

Az Iváncsa 2015-ben azzal került be a hírekbe, hogy a felkészülési meccsen 17-0-ra kapott ki a Ferencvárostól. A meccs elején úgy tűnt, iváncsai szempontból ennek a napnak se lesz jó vége. A 4. percben Traoré, majd Laidouni lövését is védte Varga kapus, de harmadszorra a kipattanót Zachariassen belőtte.

Fotó: Bankó Gábor / 444

Sokan voltak, de nem volt telt ház, a meccs előtt is lehetett jegyet venni. A büfé jól ment, az iváncsai futballról szóló könyvet odaadták ingyen, és megkérdezték, hogy nem viszek-e többet. Szerepel benne a csapatban a hetvenes évek végén, a nyolcvanas években játszó Szalados Károly, aki félig fradistaként, félig iváncsai érzelműként nézte a meccset. „Itt laktunk a sarkon” – mutat a pálya melletti házra. Középpályást játszott, majd középhátvédet, ahogy öregedett. A Sárosd és az Ercsi Kinizsi volt akkoriban a nagy ellenfél. És a Felcsút? – kérdezem. Azok sehol sem voltak, mondja. Másik járás volt, a megyei I. osztályról akkoriban csak álmodtak.

Alig telt el három perc a Fradi vezetése után, Suszter egyenlített. Felrobbant a sporttelep, egyre bátrabb volt az iváncsai B-közép is, csak úgy röpültek a buzizások. Már nem biztos, hogy olyan boldogan fogtak volna kezet az iváncsai és a ferencvárosi sportbarátok, ahogy a meccs elején tették. Hát még akkor, amikor a 19. percben Ryan Mmaee újra megszerezte a vezetést a Fradinak.

Fotó: Bankó Gábor / 444

Az Iváncsa továbbra sem adta fel, volt abban valami felemelő, ahogy például a világbajnokságra készülő Ryan Mmaee-t a dunaújvárosi nevelésű Aradi Csaba szerelte. A Fradi lötyögött, az Iváncsa lőtávolon belül volt, a drukkerek egyre vérmesebben ondófejűzték Besicet. (Nem én finomítottam, tényleg ezt mondták.)

A második félidő elején a már említett Aradi egyenlített. Egy büfében lebzselő fradista erre azt mondta, nem is bánná, ha kiesne a csapata, a bajnokságot és az Európa-ligát kell megnyerni, nem a Magyar Kupát, amúgy is szimpatikus a kis Iváncsa. Az Iváncsa igyekezet is a kedvében járni, letámadta ellenfelét, a soroksári-ferencvárosi nevelésű Maka Alex úgy üldözte a védő Samy Mmaee-t, ahogy az Európa-ligában szokás. A rendes játékidő utolsó szögletéből Knoester mellé fejelt. „Küldjétek a Monacót Iváncsára” – üvöltötte egy hang, a bíró pedig lefújta a 90 percet. 2-2, jöhetett a hosszabbítás. Ugyan ki számított erre? Ha ilyen csapatok teremnek az NB III. középcsoportjában, mint az Iváncsa, már nem is vagyunk annyira meglepve az első osztályú újonc Kecskemét dobogós szereplésétől, amely amúgy 2-0-verte a Fradit pár hete.

Fotó: Bankó Gábor / 444

A kegyelemdöfést a ferencvárosi nevelésű Kercsó Bence adta meg a 96. percben, 3-2 az Iváncsának. Onnantól talán még a fradisták is azért szurkoltak, hogy a kis Iváncsa ne kapjon gólt. Varga Ádám mindent védett, hiába lőtte a Fradi a szögleteket egymás után, látszott, hogy akkor se szereznek gólt, ha szombatig játszanak.

Fotó: Bankó Gábor / 444

Legyőztük a világválogatottat – mondta találóan egy iváncsai drukker.

Ria-ria-Hungária, zengett a lelátó, a végén valaki a Himnuszt is elkezdte énekelni. Régen ilyenkor lent maradt egy pörköltre az NB I.-es vendégcsapat, ez ma már nem megy. Pár éve, még Szerhij Rebrov alatt játszott itt a Fradi, akkor visszautasították az ajánlatot. Most meg sem kísérelték a meghívást, hiszen a Fradi profi csapat, nem fér bele egy görbe este.

Fotó: Bankó Gábor / 444

Iváncsa: Varga Á. – Aradi, Barta, Cseszneki, Horváth B. (Pribék),– Kercsó, Kovács S. (Vámosi), Nyilas B., Petrezselyem (Jova), – Suszter (Fehér), Vellejos (Maka). Edző: Tóth András.

Iváncsa–FTC 3-2 (1-2, 1-0, 1-0)

Iváncsa, 1000 néző

Gólszerzők: Suszter, Aradi, Kercsó, illetve Zachariassen, R. Mmaee