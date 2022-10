Meggyógyult Emmanuel, az influenszer emu

Felgyógyult a madárinfluenzából Emmanuel Todd Lopez, a híres influenszer emu – közölte szombaton gazdája, Taylor Blake a Twitteren.

Emmanuel állapotáról a Washington Post nyomán mi is beszámoltunk múlt héten. Akkor azt írták, az emu idegkárosodást szenvedett a jobb lábán, és nem tud önállóan enni vagy inni sem a madárinfluenza miatt.

Emmanuel Todd Lopez tested negative for Avian Influenza at 2 separate labs, swab, fecal and blood. He does not have the virus, and is not actively shedding the virus🙏🏻 God is good! Thank you for the prayers, the kind words, and the support. Always trust your intuition!