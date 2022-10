Nem dzsungel lett a Széna tér, hanem inkább modern helytörténeti múzeum

Szombaton délelőtt adta át Őrsi Gergely polgármester az 1,3 milliárdból felújított Széna teret.

Mit tudtak kezdeni egy olyan köztérrel, amin úgy vonulnak át a gyalogosok és bringások, mint a gnúcsordák?

Két jó új szobor + egy csomó kiemelt ágyás + egy szabadtéri történeti múzeum + rengeteg mulcs = Új Széna tér

Összesen egy napig láthatták a járókelők a XXI. századi Budapest legerősebb köztéri emlékművét. A frissen felújított Széna téren álló mellszobor Szenes Hannának, a britek által kiképzett, 1944 tavaszán a magyarországi holokauszt megakadályozása végett Jugoszláviában ejtőernyővel ledobott, majd az akkoriban innen pár méterre álló Margit körúti börtönben kivégzett vakmerő magyar zsidó lánynak állít emléket. A mellbevágó erejű alkotás azért is ütött akkorát, mert nem látjuk Szenes arcát: a hős fejére ragasztószalaggal összefogott fekete szemetzsákot húztak, ami a kortárs néző agyában egyszerre idézi meg a holokauszt és az ukrán háború borzalmait.

Ez az elementáris alkotás azért csak egy napig volt látható, mert a zacskót csak a tér szombat délelőtti hivatalos avatóünnepségéig húzták rá Fáskerti Zsófia szobrára az önkormányzat emberei, hogy eltakarják azt a járókelők tekintete elől. Ekkor leplezték le ugyanis azt az egyébként szintén elég jó szobrot, ami a zacskó alatt van, és amit pénteken azért már megmutattak az újságíróknak:

Szoborfronton egyébként igen erős lett a megújult minipark. Így előre betippelem, hogy napokon-heteken belül a főváros egyik legnépszerűbb és legtöbbet fotózott köztéri műalkotása lesz a Hatdé Művészcsoport (Hitter Magdolna, Horváth Csilla és Lipták Ágnes) teljesen új megközelítésű 56-os emlékműve. A szobor távolról úgy néz ki, mint egy fekete obeliszk, de közelről kiderül, hogy a fekete betontest felszínébe nem hieroglifákat véstek, hanem mindenféle, 1956-ban használatos hétköznapi tárgyat nyomtak bele.

A 3D-nyomtatással készült munka marha jól néz ki és már annyi idő alatt is odavonzott egy rakás járókelőt, amíg a sajtó kedvéért levették róla a borítást.



A Széna téri park tervezőinek nem volt könnyű dolgok. A speciális funkciójú, nyomasztó terecskén napközben ugyanis gyalogosok és bringások ezrei vonulnak át, a legendás kelet-afrikai kérődzővonulás jeleneteit felidézve. Hogy lehet itt használható, valamennyire mégis kellemes tereket létrehozni?

Egy jellegzetes kiemelt ágyás a téren használt kétféle pad egyikével.

A tervezők egyik válasza az volt, hogy nem álltak a varsói gyors útjába, vagyis nem próbálták meg másfelé terelni az embereket, mint ahol évtizedek óta vonulnak. Az egyik fő közlekedési útvonal ezért a kiégett gyepbe taposott csapás nyomvonalát követi. A megújult tér Moszkva tér (Széll Kálmán tér) felőli oldalán, ahol a forgalom a legnagyobb, jó szélesre hagyták a burkolt közlekedőfolyosót, ahol pedig rövid szakaszon együtt fut a gyalogösvény és a Varsányi Irén utcára ráforduló biciklis útvonal, a járó-bringázó felület sétány szélességű. Ez azért is lehetséges, mert lebontották a buszállomás maradványait.



A szabadon álló padtípus.

Na de hogy tud megmaradni bármennyi zöld ilyen körülmények között? A megoldás: a zöldfelületek kiemelt ágyásokban helyezkednek el, így nem lehet lendületből átrongyolni rajtuk, azonnal kikoptatva a füvet és elpusztítva a cserjéket. Cserébe 3 hét múlva már szabad lesz a fűre ülni. Egy, a teret gusztáló bácsika azon hömbörgött, hogy az ágyások pereme hogy lehet fehérre festett beton. Nekem vele ellentétben kifejezetten tetszett, hogy nem eleve depressziószürke az egész, sőt a fehér alkalmazása ebben az összefüggésben kifejezetten optimista üzenet. Ettől még persze lehet, hogy holnaputánra csehszlovákszürke lesz az egész.



Inkább egy integető macska!

Az ágyásokba gyepet, virágokat és cserjéket ültettek, utóbbiak alatt mulccsal. A terecskének emiatt egyelőre intenzív fenyőillata van.

A teret funkciók szerint is tagolták: a felső vége a kopárabb közlekedőrész, a közepe már jóval zöldebb és audio fronton is próbál alternatívát kínálni a Margit körút autózúgásához képest az egész hangosan csobogó, kavicsborítású minimalista szökőkúttal, míg a Jégkert felőli alsó fertály már üldögélésre, gyors megpihenésre is alkalmas. A szökókút olyan, mintha egy kínai bolt kirakatából emelték volna le: LED-fényekkel van felspécizve amik néhány, az 56-os forradalomra emlékeztető időpontban (például 10:23-kor és 11:04.-kor piros-fehér-zöldre színeződnek. Dizájntárgyként nem a leglenyűgözőbb szökőkút, ezen a vonalon haladva jobban jártunk volna egy nagy, integető kínai szerencsemacskával, aki a megadott patinás időpontokban nemzeti színekkel megvilágított vízpárát fúj ki az orrlyukain.

Az alsó, kies szakaszon már olyan padokat is találni, amikre az egyik legnagyobb környékbeli fa vet árnyékot. Ettől pár méterre a legalsó gyepszakaszon elhelyeztek néhány ülőkövet is. Ezek legtöbbje lapos, kapásból üldögélésre csábító alakú, de a speciális igények kielégítése végett van egy hegyesebb darab is.

A megújult tér legmarkánsabb jellegzetessége azonban az, hogy mennyire múzeumszerű. Olyan, mint egy szabadtéri töriórákra optimalizált interaktív helytörténeti tanösvény. A téma pedig a környék és a magyar történelem + irodalom. Elhelyeztek például három olyan tárgyat, amik messzebbről pénzbedobós turistatávcsöveknek néznek ki, közelről azonban kiderül, hogy ingyenes speciális nézőkék, amibe belepillantva a forradalom alatt készült fotókat láthatunk. A poén az, hogy pont olyan szögből és onnan, ahonnan az eredeti fotók készültek. A tér benzinkút felé eső sarkában, a tűzfal alatti tablókra idős környékbeli lakók portréit kasírozták. Ezekhez QR-kóddal elindítható Youtube-interjúk tartoznak, személyes 56-os emlékekkel. A tér legforgalmasabb pontján álló hirdetőszlopon a Széna tér 56-os történetét bemutató, plakát méretű fotókat állítottak ki. Kérdés, hogy ezek, illetve a hevenyészett szerkezetre rögzített portréfotók hosszabb távon hogy tudnak megmaradni a tér részeként. A talajba applikált versidézetek – Márai, Térey, Bereményi és Szenes Hanna – esetében ilyen kérdés nincs. A hangulat részeként itt még az ELMÜ elektromos szekrényeire is helyiek 56-os visszaemlékezéseit kasírozták.

A tér specialitását jelentik a mindenféle extrafunkciót betöltő lámpaoszlopok. Van, amelyiken UV-mérő kijelző van, amelyiken USB-töltő vagy biztonsági kamera található az alapértelmezett fényforrásokon kívül. Meg olyan is, amit horgolással borítottak be.

Szintén a helytörténeti vonal részeként prezentálják a régi Szent János kórház térfelújítás közben megtalált néhány oszlopát.

A térfelújítás igazi minősége nyilván használat közben fog kiderülni, de a helynek már most egészen egyedi hangulatot kölcsönöz, hogy Szovjet-Fideszországban direkte kurucosan ellenzéki stichje van annak, hogy egy budapesti közteret az állampárt Nagy Szövetségese elleni szabadságharc tematikájára építettek.