Orosz állami tévé műsorvezetője: Vízbe kellett volna fojtani azokat az ukrán gyerekeket, akik megszállóknak látták a szovjeteket

Az orosz állami irányítású RT média műsorvezetője azt mondta adásban, hogy „egy erős sodrású folyóba kellett volna dobni” azokat az ukrán gyerekeket, akik a Szovjetunió alatt az oroszokat megszállóknak látták.



A műsorban Anton Kraszovszkij, háborúpárti műsorvezető Szergej Lukjanenko orosz tudományos-fantasztikus író beszámolójára reagált, amely arról szólt, hogy amikor először járt Ukrajnában az 1980-as években, a gyerekek azt mondták neki, hogy jobban élnének, ha Oroszország nem szállta volna meg a hazájukat.



„A Tysynába folyóba kellett volna nekik megfulladniuk. Csak fojtották volna vízbe azokat a gyerekeket, fulladtak volna meg”- mondta Kraszovszkij. Alternatív megoldásként pedig azt hozta fel, hogy kunyhókba kellett volna zárnia őket és felgyújtani.



Az interjú csak egy rövid részét osztották meg a közösségi médiában, de még annyira részlet látható benne, amikor Kraszovszkij nevetni kezd azokon a híreken, melyek szerint a megszállás alatt az orosz katonák idős ukrán nőket erőszakoltak meg.

Ukrajna népirtásra való buzdításnak nevezte az RT műsorvezetőjének szavait vasárnap, és követelik, hogy globálisan tiltsák le az RT sugárzását.

„Azoknak a kormányoknak, amelyek még mindig nem tiltották be az RT-t, meg kell nézniük ezt az adásrészletet” - mondta Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter egy tweetben, amelybe az interjút is belinkelte. Kuleba arról is írt, hogy az RT műsorvezetőjét népirtásra buzdítás miatt bíróság elé fogják állítani.

(Reuters)