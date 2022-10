Egy férfi a győri bíróság előtt őrjöngve az arra járóknak mutogatta a heresérvét

Nyáron egy férfinek dolga volt a bíróság épületében Győrben, ezért biciklivel odament, és a kerékpárt a rendőrautóknak fenntartott parkolóhely melletti közúti jelzőtáblához láncolta. De mivel így a rendőrök nem tudtak kiállni az épületből, egy őrnagy szólt, hogy rossz helyen áll, ezért a férfi bement a bíróság épületébe, hogy megkérdezze, hova kötheti ki azt a biciklit.

Nem tudni, miért, de az útba igazítás után a férfi dühöngve távozott, az utcán szidta a bírósági teremőröket, majd visszafutott a bejárathoz, és az ajtót ököllel ütve követelte, hogy engedjék be. Miután nem jutott be, az ügyészség szerint „obszcén jelzőket kiabálva hangoskodott még egy rövid ideig”, majd átment egy közeli zebrához, ahol letolta a nadrágját és az alsógatyáját is, „hogy megmutassa az arra járóknak, neki a bíróság miatt mekkora heresérve van”.

A jelenetnek végül a rendőrök vetettek véget. Az ügyészség garázdaság vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki akár 2 év börtönt is kaphat.