Elfogytak a dolgozók, novembertől nincs gyermekkardiológia a szolnoki megyei kórházban

Novembertől szünetel a csecsemő- és gyermekkardiológiai fekvőbeteg-ellátás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórházban. Az erről szóló határozat a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) honlapján jelent meg, és Kunetz Zsombor orvos számolt be róla.

A rendelkezés értelmében a betegeket a mentők osztják szét a budapesti Gottstegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet és a debreceni klinika között. Ezek több mint 100 kilométerre vannak Szolnoktól.

Az indoklás szerint „humánerőforrás-hiány miatt a biztonságos betegellátást nem tudják biztosítani”. Hasonló esetekben gyakori, hogy az NNK bizonyos időre jelöl ki helyettesítő kórházat, legfeljebb meghosszabbítja, ha szükséges. Most nem erről van szó, a szünetelés határozatlan időre szól.

Kórterem a Hetényi Géza Kórházban, Szolnokon. Fotó: Bugány János/MTI/MTVA

Augusztus elején országszerte 43 intézményt találtunk, ahol azért kellett idén szüneteltetni valamilyen ellátást, mert nincs elég orvos vagy ápoló.

A szolnoki kórház már akkor is kiemelkedett a sorból. Júliustól szakdolgozóhiány miatt nincs csecsemő- és gyermekintenzív ellátás, ami érinti a sebészeti és fül-orr-gégészeti ellátások egy részét is. Bizonyos időszakokban szüneteltetni kellett idén a sürgős szájsebészetet, a neurológiai és stroke ügyeletet, valamint a szülészeti ügyeletet is.