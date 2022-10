Több mint 3,7 milliárd dolláros veszteséget termelt Zuckerberg metaverzum projektje

A Meta részvényei szerdán nagyot zuhantak, miután megjelent a harmadik negyedéves eredményéről szóló jelentés, amiben a vállalat vegyes eredményekről számolt be. A nagyobb probléma a cég számára, hogy a metaverzum projekttel foglalkozó részleg több milliárd dolláros veszteséget termelt.

A Facebook anyavállalata az elemzők bevételi várakozásait felülmúlta, de gyenge előrejelzést adott a következő negyedévre. A harmadik negyedévben 27,7 milliárd dolláros bevételt ért el, ami magasabb az előrejelzett 27,4 milliárd dollárnál, de 4 százalékkal kevesebb, mint a tavalyi év azonos időszakában. Az egy részvényre jutó, a kiadásokat is figyelembe vevő eredménye 1,64 dollár volt - alacsonyabb az előrejelzett 1,89 dollárnál.

Fotó: Dima Solomin/Unsplash

Februárban a vállalat 230 milliárd dollár piaci értéket veszített, ami az USA történetének legnagyobb egynapos veszteségét jelentette, a részvényei 26 százalékot estek. Szerdán a vállalat részvényei 18 százalékot estek a kereskedés utáni órákban, mivel a befektetők egyre jobban aggódnak a vállalat új termékekkel kapcsolatos erőforrás-felhasználása miatt.

A Meta költségei és kiadásai 19 százalékkal nőttek éves szinten a harmadik negyedévben. A vállalat nagy összegeket ölt a metaverzumba, de az eddig nem igazán térült meg. A Reality Labs, a metaverzummal foglalkozó részleg 3,7 milliárd dolláros veszteséget könyvelt el ebben a negyedévben, és a vállalat közlése szerint arra számít, hogy ezek a veszteségek jövőre jelentősen növekedni fognak.

A TikTok növekvő erejével való versenyben küszködve a Meta is nagy összegeket fektetett be a Reels nevű rövid videótartalom-termékébe, de küzdött annak monetizációval. A szerdán bejelentett veszteségek azt mutatják, hogy a Meta talán túlságosan is az új vállalkozásaira koncentrált, mondta Debra Aho Williamson, az Insider Intelligence vezető elemzője.

„A Meta ingatag lábakon áll, ami az üzlet jelenlegi állapotát illeti” - mondta. „Ahhoz, hogy visszatérjen az erősebb növekedéshez, a Metának meg kell fordítania az üzletmenetét. Jót tenne neki, ha kevésbé a metaversenyt helyezné előtérbe, és inkább az alaptevékenységét javítaná.”

A befektetők a szerdai eredménybeszélgetésen aggodalmuknak adtak hangot a veszteségek miatt. Zuckerberg megvédte a metaverzumra és más új termékekre való összpontosítással kapcsolatos döntéseit, kijelentve, hogy bízik ezek megtérülésében. „Idővel ezek nagyon fontos befektetések lesznek az üzletünk jövője szempontjából” - mondta. „Ez az egyik legtörténelmibb munka, amit végzünk. Az emberek évtizedek múlva visszatekintenek majd erre, és az itt végzett munka fontosságáról fognak beszélni.”

Fotó: DREW ANGERER/Getty Images via AFP

A kudarcok ellenére Zuckerberg azt mondta, hogy elégedett a nagy elkötelezettséggel, és azt mondta, hogy a trendek jobban néznek ki, mint ahogyan azt az elemzések sugallják. „Bár a bevételek tekintetében rövid távon kihívásokkal kell szembenéznünk, az alapok adottak ahhoz, hogy visszatérjünk az erősebb növekedéséhez” - mondta.

A technológiai iparág és a piac egésze gazdasági ellenszéllel küzd, beleértve az emelkedő inflációt és a recesszióval kapcsolatos félelmeket - a Google anyavállalata, az Alphabet és a Microsoft is csalódást keltő harmadik negyedéves eredményeket jelentett be a héten. Ezen tényezők mellett a Meta az Apple adatvédelmi politikájának 2021-es módosításaival is küzdött, amik nem kedveznek a cég elsődleges hirdetési modelljének. A vállalat előrejelzése szerint 2022-ben 10 milliárd dollárnyi reklámbevételtől eshet el.

A Meta szeptemberben bejelentette a munkaerő-felvétel befagyasztását és a lehetséges átszervezést, így sokan elbocsátásokra számíthatnak. A jelentést kísérő közleményben a Meta azt írta, hogy „egyes csapatok létszámát nem változtatjuk meg, másokat leépítünk, és a létszámot csak a legfontosabb projekteknél emeljük.” (Via The Guardian)