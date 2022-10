Elon Musk megvette a Twittert, és rögtön kirúgta a vezetőket

A világ leggazdagabb embere hónapokig húzta, de most befejezte a Twitter 44 milliárd dolláros felvásárlását, aminek nemcsak az lett a vége, hogy Elon Musk a tulajdonos, de az is, hogy azonnal megszabadult a felső vezetőktől, köztük Parag Agrawal vezérigazgatótól is.

Agrawal mellett Ned Segal pénzügyi igazgatót, valamint a cég jogpolitikai vezetőjét, Vijaya Gaddét is elbocsátották. A BBC azt írja, Agrawalt és Segalt egyszerűen kikísérték a Twitter San Francisco-i központjából.

Fotó: HANNIBAL HANSCHKE/AFP

A New York-i tőzsde honlapja szerint a Twitter részvényeinek kereskedését pénteken felfüggesztik.

A Twitter még nem erősítette meg a felvásárlást, de a cég egyik befektetője a BBC-nek azt mondta, megkötötték az üzletet. Musk azt mondta, azért vette meg a Twittert, hogy segítse az emberiséget, mert azt akarja, hogy „legyen egy digitális főtere a civilizációnak”.

És már meg is változtatta bemutatkozását Twitteren „Chief Twit”-re.

Arról, hogy sokan katasztrófaként féltek attól, hogy Elon Musk megveszi a Twittert, ebben a cikkben írtunk bővebben.