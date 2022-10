Kínában piacra dobták az első belélegezhető covid-vakcinát

A világon először Sanghajban mutatták be azt az új típusú koronavírus elleni vakcinát, amit már nem injekciózni kell, hanem belélegezni. A kínai hatóságok már szeptemberben engedélyezték a CanSino által kifejlesztett ConvideciaAir nevű gyógyszert, amit ismétlő vakcinaként lehet alkalmazni. Egy pohárból kell egy rövid szívószálon át beszívni.

„A szervezetünk első védelmi vonala a légzőrendszer nyálkahártyája, azt akarjuk, hogy közvetlenül stimuláljuk, hogy javítsuk az immunitást, és az inhalációs vakcina használata ezt teszi" - mondta Dr. Csao Huj, a sanghaji Pudong Egyesült Családi Kórház főorvosa a Reutersnek. A fejlesztés azok számára is jó hír lehet, akik félnek a tűtől, és ezért ódzkodtak az oltástól.



Kínában a vakcinák felvétele azért is prioritás, mert továbbra is a „nulla covid” elve szerint kezelik a járványt és sok városban továbbra is részleges vagy teljes lezárások vannak érvényben. A kínai hatóságok adatai szerint a lakosság 90 százaléka be van oltva covid ellen, csak saját gyártású oltásokkal.