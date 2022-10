Rihanna hat év után új számmal tért vissza

Hat év kihagyás után új dalt jelentetett meg Rihanna: a Lift Me Up című ballada a Fekete Párduc 2. részének betétdala. A dal tisztelgés Chadwick Boseman előtt, aki az első film főszereplője volt, és 2020-ban, 43 évesen rákban hunyt el. A Black Panther: Wakanda Forever hivatalos bemutatója szerdán volt Hollywoodban, ahol az énekesnő is megjelent.

Rihanna utolsó lemeze, az Anti 2016 elején jelent meg. Arról egyelőre nem lehet tudni semmit, hogy a kilencedik stúdióalbuma mikor jelenik meg, de a 2023-as Super Bowl félidei showjának ő lesz a sztárfellépője február 12-én. (Billboard)