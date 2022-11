Marad a baloldali kormány a dán választás után

Már kedd este írtunk arról, hogy a szociáldemokraták kapták a legtöbb szavazatot Dániában a nyércmészárlás miatt kiírt választásokon, de akkor még kérdés volt, hogy képesek lesznek-e kormányt is alkotni.

Fotó: SERGEI GAPON/Anadolu Agency via AFP

Szerda reggelre eldőlni látszik a kérdés, és a BBC összesítése szerint az eddigi miniszterelnök, Mette Frederiksen újra kormányt alakíthat, 90 fős parlamenti háttérrel. Az előrejelzésekre rácáfolva a szociáldemokraták az elmúlt két évtized legjobb eredményét hozták össze, és kettővel növelték a parlamenti helyeik számát.

A keddi szavazatszámlálás során sokáig nem volt világos, hogy a Frederiksen által vezetett balközép blokk, vagy a Jakom Ellemann-Jensen vezette jobbközép tömb kerül-e majd többségbe, és felmerült az is, hogy a Lars Lokke Rasmussen volt miniszterelnök vezette centrista Mérsékeltek nevű párt játszhatja a mérleg nyelvét a kormányalakítási egyeztetéseken.

Végül a Mérsékeltek nélkül is meglett a baloldali többség, de a párt jelentősen tudta növelni támogatottságát, és a harmadik legnagyobb párt lettek a választás során, ami azért is komoly eredmény, mert öt hónappal ezelőtt még nem is léteztek.

Frederiksen végül nem szorul rá külső segítségre: 27,5 százalékos eredményükkel a szociáldemokraták lettek a messze legnagyobb párt a választás után, 87 képviselői helyük lett a szárazföldi Dániából, míg egy a Feröer, kettő pedig a rendszeresen balra szavazó Grönlandról, így a 90 képviselő egy fős parlamenti többséget jelent a számukra.

Frederiksen a választás eredményének bejelentése után arról beszélt, hogy bár a baloldal nyert, de szeretne nyitni a centristák felé, hogy egy szélesebb koalícióban kormányozhasson. Az eddigi kormánya szerdán hivatalosan is benyújtja a lemondását, és megkezdődik az új kormány felállítása.

A kormányfő október elején jelentette be, hogy előrehozott parlamenti választásokat tartanak, mert az egyik vele szövetséges párt azzal fenyegetőzött, hogy megbuktatja a kormányt, mivel az korábban nem megfelelően kezelte a dániai nyércállománynak a koronavírus mutációja miatt elrendelt levágása körüli helyzetet.