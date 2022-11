Nőtt a Tinder előfizetőinek száma a megélhetési válság ellenére

A megélhetési költségek emelkedése miatt világszerte kevesebb pénzt költenek az emberek, de úgy tűnik, sokan még nem állnak készen arra, hogy a randizásra szánt keretből visszavegyenek. A Tinder tulajdonosa szerint a társkereső alkalmazás fizetős előfizetéseinek száma július-szeptemberben globálisan 7 százalékkal nőtt.

A Match Group, amely a Hinge és az OkCupid randiappok tulajdonosa is, azt mondta, hogy a teljes árbevétel 810 millió dollárra emelkedett a negyedévben. A vállalat azonban figyelmeztetett, hogy a gazdasági visszaesés elkezdte éreztetni hatását. A Match-nek összességében mintegy 100 millió aktív felhasználója van, aminek nagy részét a Tinder adja.



Fotó: RICCARDO MILANI/Hans Lucas via AFP

Bár az előfizetések száma nőtt, a Tinder felhasználói kevesebbet költöttek az olyan egyszeri funkciókra, mint a Szuperlájk és a Kiemelés, amik láthatóbbá teszik a profilt. A Match előrejelzése szerint a Tinder bevételei az utolsó negyedévben is növekedni fognak.

A Tindernek nem volt egyszerű időszaka, számos vezető távozott, többek között a vezérigazgató, Renate Nyborg is. A Match közölte, hogy továbbra is keresik Nyborg utódját. Azt is elmondták, hogy javítanák a felhasználói élményeket a nők számára, miután az alkalmazást a szolgáltatáson belüli visszaélésszerű interakciók miatt vizsgálták.

A múlt héten az Apple és az Amazon is figyelmeztetett, hogy az eladásaik visszaesnek, mivel a fogyasztók visszafogják kiadásaikat. Mindketten azt mondták, hogy az emelkedő megélhetési költségek aláássák a fogyasztók vásárlóerejét.

Eközben a Facebook tulajdonos Meta részvényei több mint 20 százalékot estek a múlt héten, miután a cég felemás eredményeket közölt. A Match részvényei, amik idén gyengén teljesítettek, 16 százalékkal emelkedtek kedden az eredmények után. (BBC)