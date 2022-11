Drónbemutatóval ünnepelték a Candy Crush mobiljáték 10. születésnapját New Yorkban

Csütörtök este a 500 világító drón szinkronizált műsorával ünnepelték New Yorkban a Candy Crush népszerű mobiltelefonos játék 10. születésnapját. A drónok a szomszédos New Jersey felett repültek, hogy ne sértsék a New York-i légtérkorlátozásokat és a drónozást korlátozó törvényeket.

A cég azt írta, hogy a manhattani égbolt rövid időre „kandírozott karnevállá” változott a 10 perces fényjáték alatt, az égbolt pedig a „bolygó legnagyobb képernyője.” Sokaknak azonban nem tetszett bemutató, Brad Hoylman, a helyi demokrata szenátor szerint felháborító, hogy profitért elrontják a város híres égboltját. A madarakat is veszélyeztették, mondta. Évente több millió vonuló madár repül át a város felett, és sokuk nekimegy a kivilágított épületeknek, és az olyan tárgyak, mint a drónok, megzavarhatják őket.

A cég különleges engedélyt kapott a bemutató megrendezésére. (The Guardian)