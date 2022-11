44 jó étel most Budapesten

Mit érdemes most enni Budapesten? Szerintünk ezt a 44 ételt. Persze az igazi az lett volna, ha 444-et gyűjtünk össze, csak nem szeretnénk, hogy mozgásképtelenné váljanak az olvasóink.

Az viszont szeretnénk, ha megvennék azt a 444 jó hely Budapesten könyvet, amelynek írása közben feltérképeztük a főváros legjobb ételeit. De kalauzunkban nem csak éttermek szerepelnek, hanem minden budapesti jó hely, a kávézóktól a boltokig, a filmfesztiválokól a játszóterekig, a kirándulóhelyektől a múzeumokig. Így néz ki:

1. Baklava – Iran cukrászda



A bulinegyed közepén egy iráni házaspár által üzemeltetett kis cukrászda egészen valószínűtlen hely. A roskadozó pultból a legegyszerűbb egy vegyes baklavaválogatást kérni.

2. Banh mi chao – Caphe by Hai Nam

A Bartók Béla úti vietnami kávézó Budapest egyik legjobb reggelizőhelye. Mi mást is rendelhetne az ember it, mint a vietnami reggeli néven is futó fogást, tojással, többféle hússal és a francia gyarmatosítás kevés áldásának egyikével, a bagettszerű kenyérrel.

3. Beef mac’n cheese – Petrol

Az amerikai comfort foodok csúcsa, jó minőségű füstölt marhaszeggyel feldobva. A sajt nyúlik, ahogy kell, és érdemes mellé kérni egyet a Fehér Nyúl valamelyik itt csapolt söréből.

4. Ceviche – Inka Grill

A perui konyha leghíresebb ételét az egyetlen budapesti perui étteremben érdemes megkóstolni. A citrusos halat itt édesburgonyával és kukoricával ellensúlyozzák, ahogy kell.

5. Cigánka yakitori – DP BBQ

A budafoki Duna-parton az étlap hétvégéről hétvégre változik, de a cigánka mindig biztos pont rajta. A félig sertéshúsból, félkig sertésmájból készült békési specialitást itt gőzgombóc-szerű zsemlében kínálják, valamilyen ázsiaias saláta társaságában.

6. Csípős sült császárhús bazsalikomlevéllel – Ngon

Tényleg csípős, tényleg császárhús, a bazsalikom viszont nem az, amit mi annak ismerünk, hanem egy teljesen másik délkelet-ázsiai fűszernövény. Ez a thai konyha egyik alapétele, Kőbányán teljesen autentikusan elkészítve.

7. Grillezett durbincs – Haenam

Fény a budapesti tengeriétel-éjszakában. Ez az óbudai étterem a koreai konyhaművészet jelentős részét bemutatja, az egyszerűen elkészített halételeik pedig különösen jók.

8. Grillezett pecsenye kolbász káposztával – Cintányéros

A hely, ami visszaszerezte a lejáratott kocsma szó becsületét. A Józsefvárosban nem csak a bor jó, hanem a kocsmaételek is, különös tekintettel erre az egyszerű fogásra, amit nagyszerű kenyérrel szolgálnak fel.

9. Hue-módra csípős rizstésztaleves – Pho’n Go 35

A sok egyforma budapesti vietnami büfé közt egyre nehezebb különbséget tenni, de szerencsére van, aki kiemelkedik a mezőnyből. Például azzal, hogy nem phót, hanem más leveseket árul, mint ez a marhahús-alapú fogás, amit a vendég tehet ízlés szerint csípőssé.

10. Hummus köfte – Pingrumba

Két kvintesszenciálisan közel-keleti fogás összeházasítása, amihez a köfte bárányhúsból készül, és fenyőmagok teszik teljessé a levantei élményt.

11. Juhtúrós sztrapacska szalonnával – Lumen

A Lumen étlapja az egészségesebb ételek felé húz, és a sztrapacskájuknak is van vegetáriánus verziója, de egyértelműen ez a klasszikus egytálétel itt a sztár, amit különösen jól esik egy nagyobb buli másnapján belapátolni.

12. Kacsa ramen – Enso

A félig titkos Baross utca ázsiai étteremben/koktélbárban talán büszkébbek a kreatív tapas-szerűségeikre, amik egyébként tényleg jók. De egy klasszikus rament jól elkészíteni legalább akkora teljesítmény, és ennél a kacsásnál nem nagyon van jobb Budapesten.

A szír polgárháború miatt az Andrássy útra menekült édességbirodalom csokoládi is nagyon jók, de a közel-keleti, kandírozott, töltött gyümölcseik verhetetlenek. Különös tekintettel a pisztáciával töltött sárgabarackra.

14. Kashk bademjan – Rumi

A Rákóczi út leglehangolóbb részén üzemelő iráni/perzsa étterem alapvetően a húsokról szól, különös tekintettel a bárányra. Az étlap csúcsa mégis ez a padlizsánkrém, ami teljesen más étel, mint a Budapesten mindenhol kapható baba ghanoush – és le is körözi mindegyiket.

15. Kecskesajtos-tökmagos pogácsa – Nour

Budapest legdrágább cukrászdája már éppen Budaörsön van. A Nour kiváló alapanyagokból készít csúcsminőségű desszerteket, de sós aprósüteményeik is egészen más színvonalat képviselnek, mint ami elsőre az ember eszébe jutna a pogácsa szóról.

16. Kolbászos spenótos pirított nudli marinált sült paprikával – Lashka Tésztaműhely

Budapest legjobb tészta- sőt pastaételeinek jelentős része Óbudán készül. Ez a fogás pedig pontosan azt kínálja, amit a neve is mond.

17. Kuzu pirzola – Türkiz

Hosszan lehet vitatkozni azon, hogy melyik állat melyik része a húsok királya, de a báránybordáknak biztosan ott a helye a jelöltek közt. A Parlament melletti török étteremben faszénen grillezve tökéletes.

18. Lanzhou ramen – HeHe

A Jegenye utcai kínai negyed egyik legjobb éttermének vendégei javarészben a környéken dolgozó kínai kereskedők közül kerülnek ki. Ők leginkább azért járnak ide, hogy a hazájukban fogalomnak számító, kézzel húzott tésztával és marhahússal gazdagított levesből egyenek.

19. Larp moo – Rim Thanonh

Az egyszerűség kedvéért thai hússalátának nevezett ételnek nem sok köze van ahhoz, amit Európában salátának szokás nevezni. Csak az kérje csípősen, aki bírja a csilit.

20. Ludaskása – Szaletly

A nyitása óta zajosan sikeres Szaletly sokat tett az egyszerű, magyaros ételek méltó módon újraélesztéséért. Jó példa erre az a ludaskása, amelyben az elsősorban belsőségekkel kevert gerslinek olyan kellemesen házias íze van, amilyet a legtöbbünk valójában soha nem evett otthon.

21. Lox slider – Babka Deli

A klasszikus New York-i zsidó szendvics a Pozsonyi úton. Itt a lazacot és a tormás krémsajtot saját készítésű barheszbe töltik.

22. Mad halászlé – Madhouse

Az Anker közi vagy a legjobb konyhájú budapesti söröző, vagy a legjobb sörkínálatú budapesti étterem. Végül is teljesen mindegy. Ez a halászlé talán az egyetlen, amit bátran merünk ajánlani Budapesten. Minden szempontból más, mint amit máshol halészléként árulnak.

23. Masala csokoládé – Rózsavölgyi

Nem éttermi fogás, hanem a legszűkebb világelitbe tartozó Rózsavölgyi csokoládémanufaktúra terméke. Érdemes kilátogatni a budafoki műhelybe, ahol nem csak a táblák közül lehet kiválasztani például ezt az indiai fűszerkeverékest, hanem akár inni is egy forró csokoládét.

24. Pekingi kacsa – Wang Mester Mozium

A kínai konyha egyik csúcsát több helyen is lehet enni Budapesten, de szerintünk abban a pasaréti Wangban készítik a legjobban, ahol egyébként is igyekeznek mindent magasabb színvonalon elkészíteni, mint a többi fővárosi kínai étteremben. A madár maradékából ne felejtsünk el levest és/vagy ropogósra sült csontokat kérni.

25. Porterhouse steak – Prime Steak & Wine

Minden nagyvárosnak kell egy reprezentatív steakhouse, Donald Trumphoz méltó díszletekkel. Ez a szerepet Budapesten most a Prime tölti be, és a teljes amerikai marhahús-élményért a kétszemélyes porterhouse-t érdemes kirendelni.

26. Póréhagymás bolani - Kabul Bahar

A Népszínház utcai afgán büfében árulnak curryszerű készételeket is, de az igazi sztár a lepénykenyér, ami különböző töltelékekkel frissen készül, néhány száz forintba kerül, és egy könnyű ebédhez elég is. A póréhagymás verzió 10/10, nehéz megállni, hogy ne rendeljen még egyet az ember.

27. Pisztáciafagylalt – Mamo Gelato

A purtitánabb alkatok megelégedhetnek itt a simán csak az Etna oldalában található faluból, Brontéból származó pisztáciából készülő fagylalttal, de minek szerénykedni? A mandulás verzió még jobb, pláne ha a marcipánszerű felső rétegből is jut.

Huszár Krisztián séf egy helyen végre fixen megragadt, de annyira, hogy ázsiai-fúziós étterme nemrég bővült is. Az új egységben soft serve fagyit és csecsemőfej méretű nigiriszusit lehet kapni citrusos szósszal.

29. Pizza Cacio e Pepe – Igen

Az utóbbi években egyre több versenytársa akadt a budapesti nápolyipizza-láz beindítóinak, de lekörözni még senki nem tudta őket. Ez az egyszerű borsos-sajtos pizza például a maga nemében egyszerűen tökéletes.

30. Reggeli burrito – Double shot

A méretéhez képest meglepően komoly és színvonalas reggelikínálattal szolgáló remek kávézóban készítik Budapesten legjobban a tengerentúli reggeliklasszikust. Nem egy könnyű fogás, de vannak reggelek és délelőttök, amikor épp erre van szükség.

31. Resztelt borjúmáj – Kispiac

Bármennyire is népszerű a turisták körében, a Kispiac máig meg tudta őrizni azt a kisvendéglő-hangulatot, amiből olyan kevés van Budapesten. Ebben nagy segítségükre van az olyan hazai klasszikusok faxnimentes, de mindig színvonalas elkészítése, mint a resztelt borjúmáj. Ha estleg pont nincs az aktuális étlapon, itt a pacal is nagyon jó választás.

32. Ricotta hotcake – Portobello

Budapest talán legjobb reggelizőhelyén folyamatosan változik az étlap, de ez a fogás, amit legegyszerűbben luxus-túróspalacsintaként lehetne magyarra fordítani, állandó.

33. Sertésköröm morcillával – Arquitecto Pitpit

A sertéskörmöt nem kell bemutatni, a morcillát pedig magyarul hurkának hívják. A Magyar Építész Kamara fantasztikus székházában nyílt spanyol tapasétterem fogásai közül kiemelkedik ez a húsos-zselatinos bomba.

34. Sertéshúsos sült húsos táska – Dabao Jiaozi

A Jegenye utcai kínaiétterem-rengeteg egyik legjobb és egyben legolcsóbb fogása. 15 darab sertéshússal, metélőhagymával és rákkal töltött, házi készítésű táska, amihez a mártogatót az asztalokra kirakott kínai ecet, szója- és csípős szósz keverékéből lehet előállítani.

35. Sfogliatella - Dolcissima

Nápoly kedvenc péksüteményét persze, hogy egy dél-olasz cukrásznál kell megkóstolni. Ő ricottával, kandírozott gyümölccsel és fahéjjal tölti a kagylóformára hajtogatott levelestészta-batyukat.

36. Somlói – Stand

A frissen Michelin-csillaggal is felkent étterem emblematikus édessége a magyar klasszikus teljes rekonstrukciója, ami az újragondolás ellenére is felismerhetően somlói, a rumos piskótától a csokoládén át a tejszínhabig. Egyetlen falat elég, hogy az embernek máshol már ne nagyon legyen kedve somlói galuskát rendelni.

37. Sólet – Rosenstein

Budapest zsidó-polgári konyhaművészetének legjobb és egyben talán utolsó képviselőjében, a Rosensteinben csak pénteken készítik legismertebb közép-európai zsidó ételt. Kósernek nem kóser, jónak viszont jó.

38. Spicy Jhal Goru – Bangla Büfé Premium

Az indiai szubkontinens gasztronómiája továbbra sincs megfelelő színvonalon képviselve Budapesten. Ez a most már évtizedes múltú bangladesi büfé viszont megbízhatóan teljesít, amire ez a csípős marhacurry a legjobb példa.

Magyarországon a szendvicseknek soha nem volt kultúrája, így nem meglepő, hogy ma Budapest legjobb szendvicseit külföldi konyhát kínáló éttermekben lehet enni. A Scusiban olasz pizzakenyérbe, azaz focacciába kerülnek a töltelékek, kész szendvicseiknek nem árt a házhozszállítás, és meglepően méretesek.

40. Szecsuáni spenót – 101 Bistro

A Széll Kálmán téri 101 étlapjának jelentős része joggal pályázhatna erre a listára. Maradjunk most ennél a prezentációjában is látványos, szezámmal és csiliolajjal feldobott zöldségételnél.

41. Szuper tökös burger – Tökmag

Ha van Budapesten vegán étterem, amelynek fogásai a nem kizárólag növényi alapon étkezőket is rendre meghódítják, az mindenképpen az újlipótvárosi Tökmag. A csípősként hirdetett, valójában inkább csak fűszeres burger jól kitalált, izgalmas ízű fogás. Érdemes mellé hasáb-édesburgonyát is kérni.

42. Tafelspitz – Szépilona

Magyarosat-monarchiásat nem a belváros traditional Hungarian food-ot reklámozó éttermeiben kell enni, hanem a kertvárosban, ahol nem a turistáknak főznek. A néhány éve szerencsésen megújult Szépilonában a tafelspitzhez minden jár a klasszikus összetevekből, a velőscsonttól a tormáig.

43. Teljes kiörlésű rozskenyér - Pipacs Pékség

A sok év után végre fix üzlethelyiséggel rendelkező Pipacs a jó budapesti pékségek közül a nagyobbak közé tartozik. Széles kínálatukból is kiemelkedik ez az enyhén savanyú rozskenyér, ami vajjal, erősebb ízű sajtokkal vagy akár tartalmas levesek mellé is tökéletes.

44. Vegán szendvics – Arán

Budapest egyik legjobb péksége egyben a legjobb szendvicsezők közt is ott van. A kovászos kenyerükből készült szendvicsek közt van húsos is, de a kizárólag zöldségekre épülők talán még jobbak.