Egy ismeretlen kaliforniai elvitte a valaha volt legnagyobb, kétmilliárd dolláros lottófőnyereményt

Egy szerencsés kaliforniai lottózó elvitte az amerikai - és egyben a világ - történelem eddigi legnagyobb lottónyereményét, bruttó 2,04 milliárd dollárt (~815 milliárd forintot). Már amennyiben azt a lehetőséget választja, amiben valóban övé lesz a teljes összeg - amiből aztán még úgy harminc százalékot be kéne fizetnie a szövetségi költségvetésbe, és ami után még Kalifornia is behajtaná az adót.

Az amerikai lottó szabályai szerint a teljes összeget 29 év alatt, részletekben fizetnék ki neki. Választhatja persze azt is, hogy egyben felveszi a nyereménye nagyjából felét - ami még mindig bőven van annyi pénz, mint Mészáros Lőrinc teljes vagyona.

A mostani rekordfőnyeremény teljes összege négyszázmillió dollárral (~160 milliárd forinttal) haladta meg az eddigi rekordnyereményét, és összességében csak az ötödik, egymilliárd dollárt meghaladó összegű főnyeremény volt.

A rekord főnyeremény miatt annyian vettek lottószelvényt, hogy a hétfőre tervezett számhúzást halasztani is kellett, annyira küszködtek a játékszervező szerverei a hétfői értékesítések feldolgozásával. A számokat így végül amerikai idő szerint kedd délelőtt húzták ki. (Via The Guardian)