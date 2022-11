Kivonulnak Herszonból az oroszok

Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter parancsot adott arra, hogy a Herszon megyében lévő orosz erők vonuljanak át a Dnyeper bal partjára, ez azt is jelenti, hogy a megszálló hadsereg feladja Herszon városát.

Ez azért is nagy szó, mert Herszon volt az első nagyobb város, amelyet az orosz hadseregnek sikerült elfoglalnia Ukrajna inváziója során, és az egyetlen megyeszékhely is, amely orosz fennhatóság alá került. Max Seddon, a Financial Times moszkvai tudósítója szerint mindez nem váratlan, de óriási kudarc az orosz hadsereg számára.

Herszon városa a Dnyeper folyó partján Fotó: ANDREY BORODULIN/AFP

A kivonulást Szergej Szurovikin, a Herszonban állomásozó orosz erők parancsnoka javasolta a védelmi miniszternek. Surovikin szerint nem tudják megfelelően ellátni a a városában és a környékbeli településeken állomásozó erőket, ezért célszerű az ukrán offenzíva elől a Dnyeper bal partjára húzódni. Az orosz csapatok a herszoni civil lakosság nagy részét és az orosz adminisztráció tagjait már evakuálta.

A mai nap híre volt ugyanakkor az is, hogy meghalt a herszoni orosz adminisztráció vezetőhelyettese, Kirill Sztremouszov.

Herszon feladásával egyetlen olyan ukrajnai nagyváros, Mariupol marad az oroszok kezén, amelyet a február 24-én indított offenzíva során foglaltak el. (Gazeta.ru, Meduza.io)