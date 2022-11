Állná két posta bérleti díját és rezsiszámláját a 2. kerület

Ingyen adná bérbe két helyiségét, sőt a gáz- és villanyszámlát is állná a 2. kerületi önkormányzat, megakadályozandó a tömeges postabezárásokat – írja Facebook-oldalán Őrsi Gergely polgármester.

Az önkormányzat bérleti díj nélkül biztosítaná a két, korábban is postaként üzemelő utcai helyiséget – a Török és a Kelemen László utcában –, ha nem zárják be azokat. Ha vállalják a nyitva tartást, ebben a két fiókban a rezsi kifizetését is átvállalná a kerület.

Október 7-ével a szankciókra hivatkozva a fővárosi posták negyedét bezárta a kormány, ez a Fideszen belül is felháborodást váltott ki. Miután november elején Orbán Viktor nem tudott válaszolni az azonnali kérdések órájában a parlamentben arra, hogy mennyi rezsit fizet, a jobbikos Dudás Róbert a postabezárásokról és a postánál történt csoportos létszámleépítésekről kérdezte a miniszterelnököt. Orbán azt mondta, a posta veszteséges vállalat, és azt csak úgy lehet „életben tartani”, ha átalakítják és megújítják.

A 2. kerület a postabezárások ellen tiltakozó bélyeget is kiad, Őrsi pedig közös levélírást kezdeményez a kerület lakóival, ahol elmondhatják, hogyan vélekednek a fiókbezárásokról.