Eddig csak úgy odaadták a tao-milliárdokat a sportnak, a számonkérés nem volt a rendszer része, de ezentúl az lesz

Sajtótájékoztatót tartott csütörtökön Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, ahol bejelentette, csökkentik a körét azoknak a sportágaknak, amelyek kiemelt támogatásra jogosultak – írja a Telex.

Aggodalomra azonban semmi ok: a kormány továbbra is stratégiai ágazatként tekint a sportra, legalábbis az államtitkár minden jelenlévőt megnyugtatott. Sporttámogatásokra egyébként 170 milliárd forint körüli összeg juthat jövőre, de a költségvetésben ezt át is tervezhetik.

Schmidt elmondta, a megnövekedett rezsiköltségek miatt az uszodák nyitva tartásához 3 milliárd vissza nem térítendő támogatást kértek a kormánytól, és ezt vélhetően meg is kapják, ahogy november 30-ig az akadémiák is megkapják azt a járandóságukat, amit a kormány eddig nem fizetett ki nekik a harmadik negyedévre.

A nemzeti versenysport-fejlesztési programban „teljesítményalapon” öt kategóriába sorolták a szövetségeket, és új elemként

megjelenik a számonkérés, ami eddig nem volt a rendszer része. A gyengébben teljesítő szövetségek ugyanis ugyanúgy megkapták eddig évente a milliárdjaikat, mint azok, amelyek folyamatosan világszintű produkciót nyújtottak.

A legjobb, tehát a legtöbb támogatást kapó kategóriába a birkózás, a kajak-kenu, a korcsolya, az úszás, a vívás és a vízilabda került, mert az államtitkár szerint ezekben van leginkább esély olimpiai érmekre.