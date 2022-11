Már középtávon tojáshiányhoz vezethet az árstop a Magyar Tojásszövetség szerint

Reagált a tojásokra kivetett ársapkára a Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetsége (Magyar Tojásszövetség), és a Világgazdaság által idézett közleményük szerint ugyan a tojástermelők továbbra is teljes kapacitással dolgoznak és igyekeznek a karácsonyi csúcsszezonban is a lakossági igényeket kielégíteni, nem lesz könnyű dolguk.

Kiderült az is, hogy ők is csak a Magyar Közlönyben megjelent rendeletből értesültek arról, hogy a tojás is hatósági áras lesz, ráadásul amíg a tejnél, lisztnél és cukornál egyféle termékre terjesztették ki a hatósági árakat, addig a tojásnál mindenféle tartásmódra, méretre és csomagolásra bevezették.

Ezért az ágazat képviselői egyeztetést kérnek a gazdaságfejlesztési minisztertől és az agrárminisztertől, de mint írják, a gazdák addig is mindent megtesznek, hogy a rendelkezésre álló erőforrásaikból biztosítsák a megfelelő tojásellátottságot. Ez azonban a megváltozott helyzetben nem lesz könnyű, emelték ki a végén.

A Magyar Tojásszövetség elnöke, Sütő Zoltán a közlemény szerint kiemelte, hogy az évi kétmilliárd darabos éves tojásfogyasztás nagy része pont a karácsonyi időszakra esik, épp ezért ilyenkor van lehetősége a termelőknek a haszonra.

Ha a termelő nem tudja az önköltséget és a megélhetéshez szükséges árbevételt realizálni, számítani kell termékhiányra – már középtávon is

– tette hozzá a szövetség elnöke.

Emellett Sütő Zoltán figyelmeztetett arra is, hogy ha az árstoppal lefölözik a termelő hasznát, akkor nem tud tartalékot képezni és fejleszteni. „A tojástermelés nem egy gyártósor, amit bármikor le lehet állítani, vagyis az előretervezés a teljes folyamat időigényessége miatt nagyon fontos tényező. Sajnos a mostani körülmények között ez teljesen kiszámíthatatlan és tervezhetetlen lett ”– tette hozzá ehhez.

Kitért arra is, hogy Magyarország nem tojásexportőr: a magyar termelés nagyjából 80 százalékát fedezi a hazai igényeknek, így sajnos importra is szükségünk van, és mivel egész Európában magas a tojás ára, ez azt is jelenti, hogy az import tojás sem lenne olcsóbb, mint ami a magyar termelőtől származik.

A közleményben kitértek arra is, melyik az a három tényező, ami befolyásolja a tojás árát: