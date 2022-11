Orbán Ráhel mindig úgy érezte, hogy túl kell teljesítenie azért, mert a miniszterelnök az apja

Nemcsak kreatívipari podcastot készített Orbán Ráhellel a Republic Group, hanem a Brandfestivál pénteki napjára is meghívták előadni. Itt megtudhattuk, hogy a miniszerelnök lánya már azért ment ki bébiszitterkedni Párizsba, hogy ott megtanulhasson franciául, mert ez volt az egyik felvételi követelmény abban a svájci iskolában, ahogy ahol tanulni akart. Egészen a beszélgetés 20. percéig kellett várni, hogy elhangozzon: a pódiumon ülő rendkívül sikeres üzletasszony, családanya, kreatív igazgató tulajdonképpen a miniszterelnök lánya. És hogy kiderüljön, milyen úgy ennyire sikeresnek lenni, hogy közben az embernek a miniszterelnök az apja. Papp-Váry Árpád, a Magyar Marketing Szövetség alelnöket it kérdezett rá, hogy tulajdonképpen mi is az Orbán Ráhel-narratíva.

Orbán Ráhel és Papp-Váry Árpád beszélget a Brandfestiválon Fotó: BrandFestival 2022, Dunavölgyi Media Team

„Nem tudom megmondani, milyen lehet az, amikor az életének majdnem a felét nem a miniszterelnök lányaként tölti. Talán a legnagyobb hatása arra volt, hogy mindig kicsit túl kellett teljesítenem, hiszen nagyon sok előítélet ért, de ennek csak egy része negatív. Vannak pozitív előítéletek is. Tehát már csak magam miatt is úgy érzem, hogy túl kell teljesíteni, és ez a maximalizmus megjelenik a munkámban. De nyilvánvalóan én vagyok egy feleség, egy társ, három kisgyerek édesanyja és egy csapat vezetője, úgyhogy az én narratívám az ez, ha meg kell fogalmaznom” - mesélte Orbán Ráhel a brandezvény résztvevőinek.



Majd elérkezett az a vallomás, amire egy ország várt: elmondott egy történetet, ahol szerinte a szakmai munkájában is volt jelentősége annak, hogy Orbán Ráhelnek hívják.

„Talán egy olyan történet van, amikor igazán éreztem a konfliktust a szakmám és a vezetéknevem között.”

A Kempinski Hotelben szerveztek kiállítást egy jordán festőművésznek, amikor beállított egy csomó nagykövet és konzul, miközben ő uniformisban tevékenykedett. „Mint a többiek, csak egy kis hangya voltam rendszerben.” De erre az arab országokból érkezett diplomaták nem voltak tekintettel:

„Én ezeket az embereket ismertem, tehát találkoztam már velük, pontosan tudták, hogy én ki vagyok. Amikor megérkeztem erre a rendezvényre, nagyon megörültek nekem, megpuszilgattak, megfogták a kezem, odavezettek az asztalhoz, a kezembe adták a pezsgőt, a tányért, de hát én közben ott dolgoztam.”

Itt érezte először, hogy a munkájára is hatással lehet a családi háttere, de a hazájára is gondolnia kellett közben:

„Ott volt az életemben először olyan konfliktus, amikor felmerült, hogy akkor én most ki vagyok ebben a szituációban. Hiszen nem tehetem meg a munkaadóimmal és a kollégáimmal, hogy én elkezdek itt ünnepelgetni a közönséggel, ugyanakkor meg nyilvánvalóan a saját országomat sem hozhatom olyan helyzetbe, hogy nem megfelelően kommunikálok vagy nem fogadom el a vendégszeretetét ezeknek a nagyköveteknek.”

Azt nem részletezte, hogyan oldotta fel akkor és egyáltalán azóta ezt a feszültséget, de ma már inkább csak nevet, mert „inkább volt jókedv belőle, mint kellemetlenség”.