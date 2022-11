Корманьинфо: Gulyás Gergely rendkívüli sajtótájékoztatója egy nappal a lengyelországi rakétaincidens után

Orbán összehívta a Védelmi Tanácsot, a honvédelmi miniszter beszélt több NATO-miniszterrel és a főtitkárral is. A kormány támogatásáról biztosítja Lengyelországot. Gulyás azt mondta, valószínűleg ukrán légvédelmi rakéta csapódhatott be Lengyelország területére. Az órák, amik alatt sokan orosz támadást vélelmeztek, mutatják, milyen fontos, hogy minél előbb tűzszünet és béketárgyalások legyenek. A magyar kormány továbbra is kiemelten fontosnak tartja, hogy a NATO 5. cikkelyét.