Orosz és ukrán rakéta maradványaira bukkanhattak a lengyelországi becsapódás helyszínén

"Jelen értesüléseink szerint a lengyelországi csapás az ukrán légvédelem tevékenységének eredménye. Egy orosz rakéta és egy ukrán elfogó rakéta roncsai érhettek földet Lengyelországban, de ezt még meg kell erősítenie a folyamatban lévő vizsgálatoknak" - írta a Twitterén Ludivine Dedonder.

Ez alapján az tűnik a legreálisabb forgatókönyvnek, hogy az ukrán légvédelem lelőtt egy orosz rakétát, a két rakéta roncsai pedig a sikeres elfogás után lengyel területre zuhantak. Magyarán a két ember életét követelő becsapódás valóban "tragikus incidens", ahogy arra a lengyel kormány is hivatkozott.

A légelhárító rakéták működési mechanizmusa az, hogy a támadó rakéta röppályáját keresztezve, ideális esetben a bejövő rakéta előtt robbannak, hogy szétrepülő repeszeik megsemmisítsék a támadó rakéta robbanófejét. Kevésbé szerencsés esetben az elhárító rakéta csak letéríti pályájáról a támadó rakétát, nem semmisíti meg a robbanófejét, mely így aztán a célját ugyan elvéti, de becsapódáskor ugyanúgy felrobban. A jelenleg rendelkezésre álló kevéske információ alapján most ez utóbbi helyzet állhatott elő, mivel a hírek szerint a robbanás helyszínén támadó és elfogó rakéta roncsait is megtalálták, és a szemtanúk is két rakéta becsapódásáról beszéltek.

Mateusz Zub (30) reakciója két munkatársa halálára, akik Przewodówban vesztették életüket kedd este, amikor a legfrissebb helyszíni értesülések szerint nem is egy, hanem két rakéta, egy orosz támadórakéta és egy ukrán elfogórakéta roncsai csapódtak be. Fotó: KACPER PEMPEL/REUTERS

Ezek az új értesülések egyben cáfolnák azt az orosz propaganda által sugallmazott olvasatot, hogy Lengyelországban valójában egy eltévedt ukrán légvédelmi rakéta csapódott be, ahogy azt a legveszélyesebb forgatókönyvet is kizárják, hogy Oroszország, direkt vagy véletlenül, de maga lőtt rakétát lengyel területre.