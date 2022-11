Ez egy kleptokrata rendszer, amin egy új hatóság létrehozása semmit nem változtat

Navracsics Tibor október végén bejelentette, hogy november 19-én (szombaton) megkezdi működését az Integitás Hatóság.

A rendszerszintű korrupció létezését tagadó kormánytöbbség az EU-nak engedve más intézkedések mellett azért hozta létre az új szervet, hogy Brüsszel ne vonja el a Magyarországak járó kohéziós pénzek harmadát, 3000 milliárd forintot.

Az új hatóságról és a korrupcióellenes intézkedéscsomagról Tóth János István közgazdásszal, a Korrupciókutató Központ Budapest (CRCB) vezetőjével beszélgettünk.

Kinevezték az Integritás Hatóság vezetőit. Mit szól a nevekhez?

Először kicsit a hatóság nevéről beszélnék.

Ennyit számít a neve?

Szerintem tudatos, hogy nem Antikorrupciós Hatóságnak nevezték el, nehogy véletlenül a korrupció és a NER fogalma összekapcsolódjon. A korrupció egy kerülendő szó. 2010 után Magyarországon megszűnt a korrupció, hála a NER-nek, ezért elég furcsa lenne, ha a NER-ben egy hatóságot antikorrupciós hatóságnak hívnának. Ezért hívják Integritás Hatóságnak.

Amikor megbeszéltük az interjút, a telefonban említette, hogy rémlik, és ezért meg kéne nézni, hogy szerepel-e a hatóság teljes nevében a "belső ellenőrzés". Nem szerepel, a Miniszterelnökségen hoztak létre a mostani csomag részeként egy Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóságot. Miért fontos ez?

Mert a belső ellenőrzésről mindig a KNEB, a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság jut az eszembe (a KNEB a kommunista pártállam legfelsőbb ellenőrzési szerve volt, feladata a népi vagyon védelme, a visszaélések leleplezése, a hibák megszüntetése volt - M.G.). Hogy "vannak problémák, de fellépünk ellenük". A szocialista belső ellenőrzés alapvetően arra irányult, hogy a munkások és a dolgozók ne lopjanak a gyárakból, de persze az üzemi középvezetők visszaéléseinek szintje fölé sose mentek.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor / 444

Az integritás szó használata ellen is van kifogása?

Az integritás belső tulajdonság: vagy van, vagy nincs. Az integritást, a feddhetetlenséget csak maga az intézmény belső szervezete tudja megteremteni, kívülről nem megy. Az uniós közpénzt elköltő szervezetrendszer integritását egy külső hatóság nem tudja kikényszeríteni, akárhogy is nevezik el.

De ez csak azt tükrözi, amire a törvény bevezetőjében eleve utal a kormánytöbbség, hogy ők itt az Európai Parlament és Tanács elvárásainak akarnak megfelelni, nem?

Ez beleillik abba, ami erről mindig az eszembe jut: hogy a magyar nyelv hazug használatáról van szó, Magyarország pedig ennek a hazug nyelvhasználatnak az országa.

Ezt hogy érti?

Amikor az előbb azt mondtam, hogy a NER-ben nincs korrupció, az természetesen egy szarkasztikus megjegyzés volt. De mondok egy példát. Az ÁSZ-nak van egy jelentése, aminek az a címe, hogy Integritás kockázatok és kontrollok újragondolása világjárvány idején. Csak hát annak semmi értelme, hogy “integritás kockázat”. A kockázat valami nem kívánt esemény bekövetkezésével kapcsolatos, olyannal, amit el akarunk kerülni. A betegségnek, a vereségnek, a hatalom elvesztésének, a lebukásnak, a gazdasági visszaesésnek van kockázata. Esetleg a befektetéseknek, ami ebben az esetben azt jelzi, hogy el is veszíthetem a befektetéseimet. Azt nem mondjuk, hogy “nagy a gazdasági növekedés kockázata”, vagy “megnőtt a boldogság kockázata”. Amikor az ÁSZ az integritás kockázatáról ír, ugyanúgy megkerüli, ahogy az új hatóság nevében a kormánytöbbség is, hogy kimondja: itt korrupciós kockázatról van szó. Az integritásnak nincsenek kockázatai. Félrevezető fogalmakat használnak.

Beszéljünk a hatóságról és a most kinevezett vezetőiről. Lát rá esélyt, hogy ott érdemi korrupcióellenes munka folyjon?

Van szerencsém ismerni a most kinevezett elnököt (Biró Ferenc nagy könyvvizsgáló cégeknél dolgozott korábban, visszaélések felderítésével és megelőzésével foglalkozott - M.G.). Ő komoly szakember, tudnia kell, hogy ez neki miért jó. Az elnökhelyettesek egyikének korábbi tevékenységéről lehet tájékozódni (Dabóczi Kálmánt 2019 elején azért váltotta le a BKK éléről Tarlós István, mert őt tekintette felelősnek az e-jegyrendszer kudarcáért - M.G.). De nem tudom, hogy a hatóságnál az elnöknek milyen befolyása lesz a terepmunkára, arra, hogy a munkatársak valójában mit fognak csinálni, milyen tervek, milyen indikátorok alapján fognak dolgozni.



photo_camera Fotó: Bankó Gábor / 444

Mit gondol arról, hogy az új hatóság csak az uniós közpénzek magyarországi elköltését vizsgálhatja, a magyar költségvetésből finanszírozott közbeszerzéseket nem?

A NER-ben a lopás nagy része az Elios-ügy hatására 2015 óta alapvetően magyar adófizetői pénzekből történik. A kormány olyan kritériumok teljesítését vállalta az EU felé, amit könnyű volt betartani. Például, hogy az uniós közbeszerzéseknél az egypályázós tenderek száma 16 százalék alá fog csökkenni. De ezt már 2020-ra sikerült elérni! A magas korrupciós kockázatú közbeszerzések nagy részét már a magyar adófizetők pénzéből finanszírozzák. Ezeket a közbeszerzéseket pedig ez a hatóság nem fogja vizsgálni.

Baj, hogy az EU-t, mint donort csak a saját forrásainak a sorsa érdekli?

Ne legyünk naivak. Ennek a "játéknak" nagyon komoly nemzetközi irodalma van, ami az 50-es évek végére, 60-as évek elejére nyúlik vissza. Akkor írták le először, hogy a fejlődő országokat támogató nemzetközi segélyek rossz hatással is lehetnek a fogadó országok gazdaságára. Ezeknek a nem kívánt következményneknek a létét aztán az utóbbi évek empirikus vizsgálatai alá is támasztották. A lényeg az, hogy azokban az országokban, ahol gyenge a joguralom és a választók tudatossága, a kormányzó elit ezeket segélyeket, támogatásokat saját magára és az újraválasztására tudja fordítani.

Miért nem zavarja ez a donort?

A fogadó ország kormányzata, politikai elitje, és a donor ország vagy -szervezet is racionálisan viselkedik. Ha a fogadó oldalon megtehetik, hogy magukra költsék a pénzt, akkor magukra fogják költeni. A donor pedig el tudja adni a saját közönségének, hogy a fejlődő országok megsegítésével jót tett. Például nemrégiben egy kutatás során esettanulmányokban vizsgálták, hogy egy afrikai országban az iskolafejlesztésre költött támogatások mekkora hányada hasznosult. Egy százalék: a többit ilyen-olyan csatornákon keresztül sápként leszedték a politikai elit tagjai, az államigazgatás különböző szintű vezetői. Amikor az amerikaiak hatalmas pénzekkel támogatták a tálibok előtti utolsó afgán vezetést, ugyanez történt, szinte mindent elloptak. Az Európai Unió pedig 2004 óta, tehát már az Orbán-rendszert megelőző időktől egy korrupt rendszert finanszíroz.

De miért állt évtizedekig érdekében azoknak az uniós tagországoknak, amelyek finanszírozzák a felzárkóztatási programokat, amiből Magyarország is euró-tízmilliárdokat kapott, hogy asszisztáljanak egy korrupt rendszer bebetonozásához?

Stabil, kiszámítható körülményeket akartak teremteni, ahol a befektetéseik védve vannak, és biztosított a politikai stabilitás. Afrikában ehhez fontos, hogy stabil kormányok legyenek, hogy hogy nem váltják egymást évente katonai puccsok. Ehhez pénz kell.

Akkor most miért kötik feltételekhez a pénzt? Már nem félnek a bizonytalanságtól?

A lopás mindig addig megy, Afrikában is meg mindenhol, amíg a donor hagyja. Idővel a donorok mindig észbe kapnak, hogy eddig, ne tovább, és intézményi reformokhoz kezdik kötni a pénzcsap újranyitását. Csakhogy az ezekre az elvárásokra adott intézményi válaszoknak is van már elméleti modellje és irodalma. A fogadó ország elitje ugyanis ilyenkor díszletreformokat hajt végre. Például létrehoz egy antikorrupciós hatóságot. Van vezetője, szmsz-e, költségvetése. Valamit csinál is. De semmi olyat, ami a korrupt rendszer működését veszélyeztetné. Biztos például, hogy az Integritás Hatóságnak bombajó honlapja lesz, nagyon jó dolgok lesznek ott leírva angolul is. Csilivili lesz. De ez mind az átejtés része. Azt szolgálja, hogy a donor ország politikai elitje, a mi esetünkben az Európai Bizottság megnyugodjon, hogy ők megtették, amit meg kellett, létrehozták ezt a hatóságot, ami ellenőrizhető, elszámoltatható. De alapvetően a fő cél itthon a létrehozásával mégis az, hogy elfedje, hogy valójában nem történik rendszerszintű, mély változás, minden marad ugyanúgy. Hogy egy korrupt rendszerről van szó. Egy almafa sose fog szilvát teremni. Az almafa csak almát tud teremni. Egy korrupt rendszer nem tudja korrigálni a működése lényegét.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor / 444

Mennyire könnyű megértetni külföldiekkel, hogy Magyarországon hogyan működik a rendszerszintű korrupció?

Amikor egy külföldi újságíróval beszélek, tudom ismertetni a közbeszerzések korrupciós kockázatára vonatkozó empirikus kutatási eredményeinket, de nem tudom nekik rendesen megmagyarázni, mert ahhoz angolul is le kéne írni részletesen minden történetet, és a történetek minden lépését, amelyek a számok mögött vannak. Egyébként ez pont változhat, mert most jelent meg egy tanulmánykötet, amiben a CRCB egy tanulmánya is helyet kapott, és ami szépen leírja, hogy mi történt Magyarországon 2010-21 között. Angolul van, ezt már mindenki tudja olvasni. Ha magyarul írjuk, akkor 20 ember olvassa, így most több ezer fogja.

Illúzióba ringatja magát, aki azt mondja, hogy az IH létrehozása nem paraván, mert a hatóságnak együtt kell működnie az OLAF-fal meg az Európai Ügyészséggel, és be kell számolnia, hogy milyen ügyeket visz? A Transparency International magyarországi vezetője, Martin József Péter hosszú cikkben fejtette ezt ki pár hete.

Én máshogy gondolom. Ez szó szerint egy nyögvenyelős dolog. Mert a kormány a saját akarata ellenére csinál valamit. Lehet, hogy lesz valami minimális haszna, de nem változtat a rendszer lényegén. Lehet, hogy az uniós támogatások elköltése körüli korrupció csökkenni fog. De már nem ezekből a forrásokból finanszírozzák a magas korrupciós kockázatú tranzakciókat. Az ördög a részletekben rejlik. Hogyan választja ki a hatóság az ügyleteket, amiket vizsgál? Milyen formális kritériumok alapján fog működni, mit vesz figyelembe egy vizsgálat során? Lesznek-e olyan, politikailag védett ügyletek, amelyeknél biztosan nem fog vizsgálódni? Mennyire lesz nyilvános a hatóság működése? Nyilvánosságra hozza-e évente, megvitatható módon az éves jelentését, legalább úgy, mint az OLAF?

Hogy érti, hogy megvitatható módon?

Úgy, hogy olyan lesz-e a formája, hogy értelmes vitát lehet róla folytatni. Olyan kijelentésről nem lehet tudományos vitát folytatni, hogy "Csökkent a korrupciós kockázat Magyarországon". Ez csak akkor lehetséges, ha a kielentéseket adatokkal támasztják alá. De ezek részletkérdések, nem itt látom a problémát. Magát a rendszert az új hatóság nem fogja megváltoztatni. Ez egy kleptokrata rendszer, amin e hatóság létrehozása nem változtat.

Egy kleptokrata rendszer képtelen nem kleptokrata üzemmódra váltani?

Azt gondolom, hogy nem tud váltani. És van egy ilyen csikicsuki is: lehet olyan játékot játszani, hogy tisztán költjük el az európai uniós pénzt, amely pénzek aztán részben olyan tevékenységet fognak finanszírozni, amit korábban magyar adófizetők pénzéből finanszíroztunk, ezáltal magasabb korrupciós kockázattal tudjuk működtetni a magyar adófizetők által finanszírozott projekteket. Tehát egy átlapolásról van szó. Kicsit hasonlóról, mint ami az Eliosnál történt. Eredetileg az egy európai uniós projekt volt. Az OLAF-jelentés ezeknél a közbeszerzéseknél egy szervezett csalási rendszert azonosított, amely a költségbecslés mesterséges megnövelését jelentette, dokumentumok hamisítását a projektpályázat benyújtása során, a projektben győztes cég munkatársainak illegális részvételét a projektkérelem elkészítésében. Válaszul a magyar kormány kivette ezt a projektet az EU-s büdzséből, végül az egészet a magyar adófizetők fizették, és ezek után az OLAF-nak semmi dolga nem volt már vele. Hasonló dolgokra számítok.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor / 444

Fennáll a veszély, hogy a hatóságot politikai célra használják?

Ez lenne a dolgok rendje. Ha az intézményt létrehozó politika racionális, akkor ennek az intézménynek úgy kell viselkednie, hogy jobban kell ellenőriznie az ellenzéki vezetésű önkormányzatok által elnyert EU-s projekteket, mint a fideszesekét. De ez persze csak egy feltételezés, ezt majd később a tények akár cáfolhatják is.

Romániában miért tudott jobban működni a korrupcióellenes főügyészség?

Romániában teljesen más a helyzet, mint Magyarországon. Bármennyire is nem szeretjük ezt hallani, de a romániai politikai elit egy nagy része nagyon erősen korrupcióellenes, és elkötelezett, hogy Románia egy modern ország legyen. Amikor évekkel ezelőtt először voltam többekkel együtt az Európai Parlamentben egy korrupcióval foglalkozó közmeghallgatáson, azt egy román EP-képviselőnő, Monica Macovei szervezte, ő fizette a büdzséjéből. Nem Deutsch Tamás. A több mint 60 áldozattal járó 2015-ös bukaresti diszkótűz után újságírók derítették ki, hogy a diszkóban és a kórházakban a korrupció miatt nem voltak megfelelőek a feltételek, és azért halt meg olyan sok fiatal. A tömegtüntetések a kormány lemondásához vezettek. A következő kormány pedig sokkal kevésbé volt toleráns a korrupcióval szemben. Magyarországon nem ez a helyzet. A politikai elit és a választók is, úgy tűnik, nagyobb korrupciót képesek elfogadni.

Mi lehet ennek az oka?

Nem tudom, ezt kutatóként korábban én sem gondoltam volna. Amikor a járvány idején a magyar kormány 300 milliárd forintért közel 17 ezer lélegeztetőgépet vásárolt, miközben tudták, hogy összesen kétezer működtetésére van szakember, és utána nem történt semmi, az egy nagyon fontos jel volt.

Minek a jele?

Annak, hogy a magyar választókat nem érdekli a saját országuk, a magyar állam szinte semmit nem jelent a számukra. Lengyelországban is vannak korrupciós botrányok. Mint amikor észrevették, hogy az egyik képviselőnek tízmillió forintos órája van, és ezért le kellett mondania. Vagy hogy a PiS egyik vezetője fontos állami pozícióba helyezte el a lányát. Ez a non plus ultra korrupciós botrány Lengyelországban. A lengyelek máshogy viszonyulnak az államukhoz, jobban védik azt és sokkal kevésbé tolerálják a korrupciót, mint a magyarok.

Minek kéne történnie, hogy ne legyenek ilyen kirívó esetek?

Ahhoz, hogy legközelebb ne vesszen el értelmetlenül 300 milliárd forint, először egy parlamenti vizsgálóbizottságot kellene felállítani, ami minden iratot bekérhet arról, hogy hogyan született egy ilyen, teljesen irracionális döntés. Persze a Fidesz ezt sosem szavazná meg. Kidobtunk 300 millliárd forintot az ablakon. Ami azt is jelenti, hogy “gyerekek, mindent lehet”, minden lopható. A választók pedig azt üzenik, hogy az elit bármit megtehet, mindenre fel van hatalmazva. Nagyon nehéz felfogni, hogy mennyi is 300 milliárd forint. Mintha 100 felcsúti stadiont építettek volna. Teljesen abszurd. A magyar választók számára ez kevéssé fontos, de közben kutatóként nagyon fontos jelenségről van szó. Érdemes legalább tanulságos példaként elmondani, hogy mekkora probléma, ha létrejön egy ilyen korrupt rendszer, elkezd működni, és milyen irracionális döntéseket hoz.

A NER tett minket olyanná, hogy eltűrjük az ilyen mértékű korrupciót, vagy azért nőhetett ekkorára, mert eleve puhák voltunk?

Magyarországon a választók mintha úgy áraznák be az államot, hogy az úgysem fog csinálni semmi jót, az úgyis lopni fog. Hogy ilyen nagyságrendű irracionális döntéseket fog hozni, az nem probléma. Olyan nyilvánvalóan irracionális döntéseknek sincs különösebb viszhangja, ha a magyar állam úgy dönt, hogy a meglévő mellé építenek a magyar adófizetők pénzén egy másik vasutat Budapest és Belgrád között, ami egyes becslések szerint kétezer év alatt fog megtérülni. A kínaiaknak persze jó, mert lesz egy európai referenciamunkájuk, és máshol is tudnak majd indulni nagy közbeszerzéseken. De a magyar adófizetők számára kizárólag az az értelme, hogy Mészáros Lőrinc egyik cége is ott lehessen az építők között. Közben 54 százalék a Fidesz támogatottsága.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor / 444

Mit gondol a csomag új eleméről, hogy az állampolgároknak vádkikényszerítési joguk lesz: bírósághoz fordulhatnak, ha az ügyészség nem hajlandó lefolytatni a büntetőeljárást, a bíró pedig kötelezheti erre a nyomozó hatóságot meg az ügyészséget?

Itt a bizalomról van szó. Az, hogy ez működhet-e, attól függ, hogy mennyire bízik az ember az intézmények függetlenségében.

A bíróságéban?

Nem csak. Az állam összes intézményében. Ha valakinek van egy cége, és egy korrupciós ügyben szeretné, hogy a bíróság elrendelje, hogy az ügyészség igenis folytassa le az eljárást, akkor mielőtt lép, azt fogja mérlegelni, hogy nem fognak-e ezért rászállni a cégére. Tart-e ettől vagy nem? A bizalom kutatása nagyon fontos kutatási irány a politikai gazdaságtanon belül: azt vizsgálja, hogy a közintézmények függetlenségébe vetett bizalom milyen erős. Ha erős, az olyan állampolgári aktivitást eredményez, ami miatt a korrupció végső soron csökkenni fog. Ezt az egész csomagot nyugat-európai logikával eszelték ki, nem gondolták végig, hogy Magyarországon mi a helyzet. Nem hiszem, hogy sok ilyen vádkikényszerítési kezdeményezés lesz. Már csak azért sem, mert az eljárás megindításának terheit az állampolgárokra hárítja: nekik kell levelet írniuk a bíróságnak, a bizonyítékokat az eljárás megindításához nekik kell összegyűjteniük.

Annak is van irodalma, hogy mennyire nehéz az állampolgárok félelmein változtatni?

Nagyon nehéz ezt a bizalmat megteremteni, de van rá hazai példa is. Tudomásom szerint eddig egyetlen állami cégnél hoztak létre eddig compliance office-t, tehát megfelelőségi részleget: a MÁV-nál, még 2011-12-ben. Kialakítottak egy jó ellenőrző rendszert, elemzéseket készítettek, működtetni kezdtek egy etikai forródrótot, ami egy cégen belül nagyon jó eszköz, hogy a kis korrupciós visszaéléseket ezen anonim módon jelezzék a dolgozók. A MÁV-nál egy évbe tellett, hogy ez működjön, hogy 30-40 év rossz beidegződés után az emberek elhiggyék, hogy nem fogja retorzió érni azt, aki bejelentést tesz. Aztán amikor kezdett már működni ez az új rendszer 2012-ben, az egész vezetést kirúgták. Ez a NER.

Azt mondja, hogy ha az Integritás Hatóság elkezdene a kormány tyúkszemeire lépne, a kormány nem hagyná annyiban?

Az Integritás hatóságot nem azért hozzák létre, hogy a kormány tyúkszemére lépjen. Ellentmond a NER logikájának, hogy hosszú távon jól működjön.

Naiv, aki odamegy dolgozni, abban bízva, hogy ez most működhet?

Nem feltétlenül. A dolog sokszínű. Ez a rendszer is emberekből épül fel. El tudom képzelni, hogy az Integritás Hatóság nyomozói, vagy azok között, akik a terepen fognak dolgozni, elemzéseket készítenek, számosan lesznek olyan, keményen dolgozó, a hivatásuknak élő emberek, akik tisztességesen akarják végezni a munkájukat és el akarják kapni a rosszfiúkat. Személyesen is találkoztam ilyen kollégákkal a 2010-es évek elején az államigazgatásban: akartak valamit tenni, és nagyon frusztráltak voltak, amikor leállították őket. Találtak bizonyítékot a korrupcióra, de azt mondták nekik a főnökeik, hogy ezt az ügyet most inkább hagyjuk. Az ő tisztességes erőfeszítéseik ellentmondanak a rendszer logikájának. Nagyon nehéz a helyzete annak, aki a rendszeren belül akar fellépni a NER korrupt ügyeivel szemben.