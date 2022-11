1,2 ezer milliárd forint érkezett az uniótól Magyarországra 2021-ben, miközben feleennyit fizettünk be

Most, hogy mindjárt vége 2022-nek, ideje volt közzétenni, hogy 2021-ben mennyi pénz érkezett az Európai Uniótól. A hvg.hu azt írja, csak a kohéziós programokra 1,2 ezer milliárd forint érkezett az uniótól Magyarországra 2021-ben, miközben az ország feleennyit fizetett be, és a vártnál sokkal, 10 százalékkal több, 28,4 ezermilliárd forint folyt be a 2021-es költségvetésbe.

A hvg cikke szerint az állam adóbevételei jelentősen jobban alakultak a tervezettnél, sőt a módosított tervnél is. És ezek csak a főbb, 100 milliárd forint fölötti bevételt generáló adónemek:

Társasági adó: 558 milliárd forint (447 milliárd forint volt az előirányzat),

Rehabilitációs hozzájárulás: 113 milliárd forint (103 milliárd forint helyett),

Kisadózók tételes adója (kata): 196 milliárd forint (237 milliárd forint helyett),

Áfa: 5 397 milliárd forint (5 036 milliárd forint helyett),

Jövedéki adó: 1 243 milliárd forint (1 249 milliárd forint helyett),

Tranzakciós illeték: 233 milliárd forint (219 milliárd forint helyett),

Biztosítási adó: 104 milliárd forint (106 milliárd forint helyett),

Szja: 2 889 milliárd forint (2 718 milliárd forint helyett),

Lakossági illetékek: 224 milliárd forint (194 milliárd forint helyett),

Útarányos (fuvarozói) útdíj: 248 milliárd forint (225 milliárd forint helyett),

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás: 155 milliárd forint (165 milliárd forint helyett).

Vagyis ha nem is az összes, de a legtöbb adónem esetében túlteljesítés volt. A leglátványosabb kivétel - az idén egyik pillanatról a másikra megszüntetett - katánál látható, ott 18 százalékos elmaradás volt tavaly.

A hvg.hu arról is ír, hogy az állam rengeteg pénzről is lemondott, a legtöbb bevételt például a személyi jövedelemadónál (szja) engedte el az állam kedvezményekkel 2021-ben, összesen 369 milliárd forintot.

És összesen 280 milliárd forintot engedett el az állam különféle kedvezményekkel a vállalkozások nyereségadójából (társasági adó, tao). Azt írják, a legnagyobb tétel a sportcélú támogatás utáni kedvezmény volt, ami 2021-ben 139 milliárd forint volt, ami komoly összeg egyéb adóbevételekhez viszonyítva, sőt a 2021-es 560 milliárd forintos taobevételhez viszonyítva is.

Az egyébként fel sem merült, hogy a sport-taokedvezményt kivezetnék, sőt az új sportállamtitkár, Schmidt Ádám bemutatkozó sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a kormány szeretné, ha a 2023 közepén kifutó támogatási forma megmaradhatna. Amihez majd kell az EU engedélye.