Fagy, köd, borult idő

photo_camera Köd Salgótarján felett 2015. december 10-én. Fotó: Komka Péter / MTI

Az évszaknak megfelelő, tehát pocsék idő lesz a jövő héten az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján. A fő jellemzők:

fagy;

köd;

jobbára felhős, borult idő;

eső.

Hétfőn hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap, de jellemzően borult lesz az idő, estére pedig köd is lesz. Kedden az északkeleti országrészben tartós köd is kialakulhat, délnyugat-nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Sok helyen fog esni, a hegyekben akár hó, havas eső is. Az éjjel akár mínusz 4 fok is lehet.

Szerdán szerencsésebb részeken pár percre felszakadozhat a felhőzet, éjjel nem számítanak fagyra. Csütörtökön azonban igen, de legalább a változóan felhős időben néha kisüthet a nap. Pénteken, szombaton és vasárnap is éjszakai fagyok várhatók. A napközbeni hőmérséklet egész héten 4-10 fok körül alakul majd. (Via MTI)