Az utcán próbálják megmenteni a jávai földrengés sérültjeinek életét

Hétfőn a Richter-skála szerinti 5,6-os, erős földrengés rázta meg Jáva szigetét, annak is a nyugati részét. Az MTI híradása szerint 14 halálos áldozatról és 17 sérültről számolt be az indonéz katasztrófaelhárítás. Ennél valószínűleg jóval több ember sérülhetett meg a különböző közösségi oldalakon keringő felvételek tanúsága szerint.

A földrengésben több tucatnyi ház is megrongálódott, köztük egy iszlám bentlakásos iskola, egy kórház és más középületek. De erejét még a fővárosban, Jakartában is érezni lehetett, ahol több helyen az utcára küldték az embereket, hogy biztonságban legyenek – írja az MTI. Több olyan felvétel is megjelent, amelyen az látszik, ahogy az utcán látják el a sérülteket, és e felvételeket hírügynökségek is hitelesítettek.

Indonéza a Cirkumpacifikus-hegységrendszer mentén fekszik, a területet angolul Ring of Fire-nek is hívják, utalva ezzel arra, hogy rendkívül gyakoriak a földmozgások. Februárban egy 6,2 erősségű földrengés Nyugat-Szumátra tartományban legalább 25 ember halálát okozta, és több mint 460-an megsérültek.