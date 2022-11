Az egyik legkeményebb bűnszervezetben szocializálódott a római sorozatgyilkos

November 17-én meggyilkoltak három szexmunkást Olaszország fővárosában, Rómában. A nagy figyelmet kiváltó bűncselekményről nagyjából azonnal sejthető volt, hogy sorozatgyilkos az elkövető. Mindhárom prostituált a város egyik elegáns negyedében, a Pratiban élt, a két kínai állampolgárságú, 40 és 50 közötti áldozat ugyanabban az apartmanban lakott, a harmadik tőlük nem messze: a 65 éves kolumbiai nőt ölhette meg előbb a gyilkos.

A kínai nők egyikére a lakásban, a másikra a lakás bejáratánál találtak rá. Mindhárom áldozatot halálra késelték.

November 19-én őrizetbe vették az 51 éves Giandavide De Paut, akit a gyilkosságokkal gyanúsítanak. Már az első sajtóbeszámolókból kiderült, hogy a férfit korábban többször elítélték, sőt, meglehetősen hosszú a bűnlajstroma. A listán szerepelnek kábítószerrel és fegyverekkel kapcsolatos bűncselekmények, testi sértés, magánlaksértés és szexuális erőszak is. Kétszer - kokainfüggősége és állítólagos bipoláris zavara miatt - pszichiátrián is kezelték.

De nem csak arról van szó, hogy egy visszaeső bűnöző végül teljesen bepörgött.

photo_camera Helyszínelők az egyik gyilkosság helyszínén Rómában 2022. november 18-án.

A Roma Today arról ír, Giandavide De Pau a római bűnözés egyik igen jól ismert alakja. Neve egyértelműen a nápolyi maffia, a Camorra római főnökéhez, Michele Seneséhez köthető, akinek sofőrje és mindenese volt. A lap felhívja a figyelmet arra, hogy neve egy híres, több mint tíz évig tartó nyomozás irataiban is szerepel, de csak azért, mert ott volt egy találkozón, ahol Senese és Massimo Carminati tárgyalt - erről később híressé vált fotók is készültek.

Carminati az olasz alvilág rettegett alakja volt, szokás „Róma utolsó király”-ának is nevezni. Fiatalon csatlakozott a neofasiszta Nuclei Armati Rivoluzionari terroristacsoporthoz, akik működésük évei alatt összesen harminchárom gyilkosságot követtek el, és ők voltak a felelősek az 1980-as bolognai mészárlásért is, amiben 85 ártatlan ember vesztette életét. Erősen kötődtek a Rómában tevékenykedő Banda della Magliana nevű bűnszervezethez, ami hamis papírokkal, fegyverekkel és ezer más módon segítette tevékenységüket. Később aztán Carminati is ide igazolt.

A nagyszabású Mafia Capitale névre keresztelt nyomozássorozat eredményeképp 2014 decemberében letartóztatták, 2018-ban pedig 14 és fél év börtönbüntetésre ítélték. Az ítéletet később hatályon kívül helyezték, és mivel előzetes letartóztatása is lejárt, 2020 júniusában szabadlábra helyezték. Bár az ügyben azóta újabb ítéletek születtek, Carminati továbbra is szabadlábon van.



A fent említett kép másik fontos szereplője Michele Senese. Az olasz Fanpage portréja szerint Senesét konkrétan őrültnek tartják. A Nápoly megyéből származó, 65 éves maffiózó beleszületett a Camorrába, és még csak 22 éves volt, amikor Rómába küldték, hogy építse fel a család helyi bűnszervezetét. Fő profiljuk a kábítószer-kereskedelem lett.

Senese papíron epilepsziában és skizofréniában szenved, bár az ezt alátámasztó szakértői véleményeket gyakran megkérdőjelezik. Nem véletlenül: többször is ennek köszönhetően kerülte el a börtönt.

Carminati és Senese elcsípett találkozóján úgy tűnt, a két férfi vitatkozik, a most sorozatgyilkossággal vádolt De Pau pedig a háttérben beszél mobiltelefonján. A tárgyalásról akkoriban azt írták a lapok, hogy a három férfi bement egy bárba, leültek egy asztalhoz a teraszon, beszélgettek, majd távozásuk után még az utcán is váltottak néhány szót. Hogy mi volt De Pau szerepe a találkozón, azóta se világos. Bár úgy tűnik, mintha csak a maffiafőnök mindenese, bizalmi embere lenne, aki csak úgy jelen van, valójában számos bűncselekmény aktív szereplője volt.

Az Alba Tulipano elnevezésű, maffiaellenes műveletben is előkerült a neve, ekkor házi őrizetbe is helyezték. A vádak: kábítószer-kereskedelem, zsarolás, illegális fegyvertartás és illegális fegyverviselés, illetve súlyos testi sértés. Itt már leírták, hogy nagyon is részt vett a bűnszervezet tevékenységében, és tetteivel a Camorrát támogatta.

De Pau azonban nem csak akkor volt erőszakos, ha a maffia pénzét kellett behajtania. Korábban megpróbált megerőszakolni egy brazil nőt Rómában, akkor a rendőrség elfogta és letartóztatta. Az áldozat maga engedte be a férfi a házba, mivel De Pau szerelőnek adta ki magát. A nő végül a nemi erőszak elől csak úgy tudott elmenekülni, hogy leugrott a teraszról. Több csontja eltört, súlyos sérüléseket szenvedett.

De Pau beismerte a két kínai nő meggyilkolását, akiknél állítása szerint sosem járt korábban. Kihallgatásán azt mondta, a harmadik áldozat meggyilkolásáról nincsenek emlékei.

„Emlékszem, hogy abban a Riboty utcai házban voltam néhány kínai lánnyal, és az egyikük torkát megsebesítettem, de aztán minden elsötétült, nem emlékszem semmire. Nem emlékszem, hogy a Durazzo utcában lettem volna, két napig bolyongtam evés és alvás nélkül” - mondta De Pau a kihallgatásán.

A férfi a két nap után anyja házához ment, ruhái még mindig vérfoltosak voltak. „Kimerült voltam, és körülbelül két órát aludtam, majd reggel hat óra körül jött értem a rendőrség”. De Pau-t állítólag egy rokona adta fel, akit felhívott, és utalt rá, hogy valami nagyon súlyos dolgot tett.

Az olasz napilap, a La Repubblica felidézi, hogy De Pau korábban is jelét adta a prostituáltak iránt érzett megvetésének és gyűlöletének - a férfi korábban sörétes puskával lőtt az utcán dolgozó szexmunkásokra.