HUSZÁR KRISZTIÁN ÚJ ÉTTEREMBEN: INDUL A SHO!

Hetek óta járja gasztro körökben a szóbeszéd: Huszár Krisztián, igen, az a bizonyos Huszár Krisztián új éttermet indít vagy visz majd. Huszár dolgozott a 3 Michelin csillagos Martin Berasategui konyháján San Sebastianban, kétszer is. Vele indult a MÁK, a Zóna, a Beszálló, a Fáma, aztán saját éttermeket indított, Szirom majd Vitnámi gulyás néven. Az új projektet eddig erős titkolózás övezte, mi pedig utánajártunk, mi igaz a gasztro fenegyerek „új helyéből”.

photo_camera Fotó: Arpad Pinter/p i x e l t a s t e r

Kérem szépen, a hír igaz, a Vietnámigulyás tulajdonosa, aki minden helyén kiemelkedően merész, kreatív és egyedi ételeket alkot, most a BudaParton szorgoskodik és néhány héten belül már nyílik is a SHO (ejtsd: só) restaurant, bar & café. De mi ez a 3 talányos betű? És miért pont itt nyílik az étterem?



Egy másik, 3 betűs helyről, a MÁK-ról egész biztosan mindenki hallott, aki kicsit nyitottabb a fine dining világára: a Vigyázó Ferenc utcában tizenkét éve üzemel a hely, ahol Ryan Goslingtól Harrison Fordig sok híresség is megfordult már és amit a Michelin Guide ítészei is folyamatosan díjaznak.

photo_camera Látványterv. Kredit: 81 font architecture & design

Az üzemeltető, Koltai Gábor úgy érezte, szeretne egy olyan éttermet is, ami nem fine dining, sokkal inkább fine bistro, így megmarad a legjobb alapanyagok használata és a legkifinomultabb ételelkészítési technológiák mellett - csak kicsit máshogy. Hosszas keresés után találtak is egy helyet, ami valahogy nem jött össze, ám a BudaPart tulajdonosai megkérdezték őt: nem lenne-e kedve a parton nyitni valamit. Így született meg először a SHO BEACH, ami nyáron igen kedvelt a napozni vágyók és a foodiek körében. (Merthogy igen, itt kapható az ikonikus MÁKlángos is, amit most áprilisig csak a MÁK terrace food truckban lehet kapni, ha sikerült levadásznod pop-upként a városban).

Mi volt előbb? Az étterem vagy a strand?



És közben kiderült, mégis van hely – méghozzá többszáz négyzetméter! - egy étteremnek, tehát az eredeti vágy is testet ölt december elsejétől és nyit a SHO restaurant, bar & cafe. A BudaPart adottságai igen jók ehhez, vízparti panoráma, gyönyörű környezet, számos iroda és lakópark található erre. És mivel 12 éve, a MÁK indulásakor Huszár Krisztián bőven bizonyított és azóta elképesztő „séf karriert” járt be, most Koltai Gáborral újra összefogtak, hogy megszülessen az étterem, kávézó és bár: három hely összefüggően, mégis külön – a neves 81 font design által megálmodott, egészen egyedi enteriőrrel és vagány vizualitással.



Huszáros vágással a magyar fogások felé

Huszár az ételekért felel és nem tagadja, itt is belefoglalta a szerződésbe, hogy kizárólag a legjobb alapanyagokkal akar főzni. Gyakorlatilag az összes beszállítója magyar termelő. Erős lesz a csapat, mert Huszár, az executive chef mellett Soóky Gábor forgatja a fakanalat vezető séfként, aki a friss Michelin csillagos 42 étteremből igazolt át nemrégiben a SHO-ba. Magyaros és európai alapokra épülő konyhát visznek majd, csavarokkal, de nem túlgondolva, inkább izgalmasabbá és egyedivé téve azokat az ételeket, amiket a Nagyinál is ettünk anno. Itt pontosan fogjuk érteni az olvasottak alapján, mit is kapunk a tányérra, tehát nem kell a pincérrel újra értelmeztetnünk, mit jelent a főfogásnál az egyik-másik elnevezés.

Huszár Krisztián az ázsiai vonalat a Vietnámigulyásban viszi tovább, a SHO-ban a hagyományos ételek egyedi újra alkotásában és csavaros európai fogásokban ízlelhető meg a gasztro fenegyerekként is emlegetett séf kreativitása. Az alapanyagok felkutatása után véglegesedik igazán csak az étlap, akkor kezd igazán intenzíven dolgozni, alkotni a csapattal a konyhán, és alakítja a fogások végleges formáját, hogy könnyed, laza és változatos menüsor várja a vendégeket. A SHO-ban már a legjobb alapanyagok nagy része beszerezve és elkezdődött a fermentálás, alkotás. Azt mondja, remek összetevők vannak itthon, amiből öröm főzni.

photo_camera Látványterv. Kredit: 81 font architecture & design

Tavasztól saját appal is vagánykodik a SHO



Izgalmas számára a feladat, ez egy igazán feltörekvő új negyed, városrész Budapesten. Az üzemeltető

erre is épít, mert abszolút új koncepcióval indítanak. „Igazából ez egy tizenkét év utáni újra egymásra

találás Huszár Krisztiánnal és a MÁK-SHO csapattal köztünk, tényleg kuriózum lehet a magyar gasztronómiában” - mondja Koltai, aki azt is elmesélte, hogy itt "nem csak" étterem lesz, sőt! Reggel bárki betérhet, aki akár egy applikáción keresztül meg is rendelheti előre a szendvicsét és kávéját, aztán már rohanhat is az irodába. Este a bárban kiváló italokkal várják a lazítani vágyókat, koktélokkal és komoly bor felhozatallal. Az étterem rész ebédre menüt is kínál, nem titkolt szándéka az új városrész irodai dolgozóinak magas szintű ellátása, de akár egy tárgyalás is megtartható itt. Estére pedig akár hedonizmusra is lehetőséget adó fogásokkal, nem kimondhatatlan elnevezésekkel és a legjobb alapanyagokból elkészítve, laza, feszengés mentes és pazar környezetben várják a vendégeket - bárhonnan. A hely igényét az is mutatja, hogy még meg sem nyitottak, de már több rendezvényre érkezett foglalás hozzájuk. Azért ez elég jó cégér, ezt leszögezhetjük.

photo_camera Látványterv. Kredit: 81 font architecture & design

Bár az étterembe december elsején már tárt kapukkal várja a vendégeket, az étlapot még titkolózás övezi. Azt viszont elárulta Huszár, hogy mangalica, aranyszalagos tahitótfalusi pisztráng, süllő, magyar vagyu vagy angus, beregi csirke, kurca-parti baromfi és tengeri rák is megtalálható lesz a fogásokban. Arra a kérdésre pedig, hogy a híres Huszár féle malacfül felkerül-e az étlapra, a SHO executive séfje csak annyit mondott: pont ma gondolt rá, talán egy kis gránátalmás vinaigrette illene hozzá.