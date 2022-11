Tragikus lakástűz után lázadtak fel a covidkorlátozások ellen egy kínai városban

Tiltakozások robbantak ki a kínai Hszincsiang tartományban a koronavírus-korlátozások ellen szombatra virradóra, írja BBC. A közösségi médiában terjedő felvételek szerint a hárommilliós Ürümcsiben a tömeg összecsapott a rendőrökkel, karantén miatt felállított sorompókat rombolt le, védőfelszereléseket tett tönkre.

A rare but powerful protest against tyranny in Urumqi brought communities of the different races together. pic.twitter.com/UTXA7NOkZe