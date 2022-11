„Nem uszítottam, nyugatias a felfogásom, eszem disznót és alkoholt is iszom”

Tavaly októberben jelentette be a Terrorelhárítási Központ vezetője, Hajdu János, hogy elfogtak egy magyar fiatalt, akinek a tevékenysége az Iszlám Államhoz köthető. Hajdu akkor azt is mondta, az ügy összefügg a tavaly júniusban elfogott fiatal kecskeméti férfi, V. Kende ügyével, aki magát iszlamistának vallotta, és aki több terrorcselekmény elkövetését tervezte. Az ő üzeneteit átvizsgálva találtak rá ugyanis egy beszélgetésre, amit a másik férfival, T. Dominikkal folytatott.

Ezzel párhuzamosan a német rendőrségtől is szóltak a magyaroknak, hogy T. Dominik különböző dzsihadista harcra buzdító anyagokat osztott meg online. A húszas évei elején járó vádlott számítógépére több mint ezer fájlt mentett le, melyek közül több a terrorszervezet tevékenységét dicsőíti.

T. Dominik hétfőn állt bíróság elé, a vád: háborús uszítás bűntette.

A korábbi előkészítő tárgyaláson azt vallotta, nem bűnös, és nem mond le a tárgyalás jogáról. A férfi nem kívánt újabb vallomást tenni, így a bíró korábbi vallomásaiból idézett.

A vádlott negyedrészt algériai származású, beteg édesapjával és nagymamájával él. Édesanyja meghalt, amikor ő 11 éves volt. Letartóztatásáig ő volt a családfenntartó. Fő érdeklődési körei a hírek, a politika, a történelem, a háborús konfliktusok, főleg a Közel-Keleten. Úgy véli, ez részben származása miatt is lehet, de nem tartja magát vallásosnak. A fegyverek mindig is érdekelték, volt gáz-riasztópisztolya, szobája falán egy machete lógott, de vallomása szerint csakis dekorációs célból. Nem tartja magát agresszív embernek, sosem jelentett veszélyt másokra nézve, depresszívebb epizódjaiban is maximum önmagára.

A korábban tett vallomásokból kiderül, hogy T. Dominik az első perctől tagadta, hogy támogatná az Iszlám Állam tevékenységét, sőt, elítéli azt. Hangsúlyozta, hogy azért járt az állítólag a terrorszervezethez köthető oldalakon, és azért töltött le az Iszlám Államot dicsőítő videókat, mert nagyon kíváncsi volt, és nem tudta, hogy kik üzemeltetik ezeket az oldalakat. Nem tagadta azt sem, hogy töltött le kivégzésekről szóló videókat is, de azt mondta, nem azért, mert örült neki, hogy az ISIS-tagok meggyilkoltak valakit, hanem egyszerűen érdekelte ez is, ahogy a horror is érdekli.

Kihallgatásain sok részletet idéztek csetelésekből, amiket főleg online ismerőseivel folytatott. Ezek közül kiemelték beszélgetéseit egy marokkói fiatallal, akivel Telegramon is csetelt. Utóbbi platformot azért töltötte le, mert azt hallotta, hogy biztonságosabb a Messengernél, és attól félt, a kényes tartalmak megosztásáért a Facebook letiltaná. Marokkói beszélgetőpartnerét egy videojátékos-csoportból ismerte, de csak online barátok voltak. Nagyon hasonló témák érdekelték őket, beszélgetéseik is ezek köré épültek. Történelemről, politikáról, a szíriai polgárháborúról, a Közel-Keletről, fegyveres konfliktusoktól cseteltek.

T. Dominikot szembesítették azzal is, hogy uszító videókat osztott meg egy oldalon, melyről a vádlott azt mondta, olyasmi, mint egy közösségi oldal, de csak arra van, legalábbis ő csak arra használta, hogy zenéket osszon meg másokkal. Szóba került egy zenei műfaj, az arab világban kedvelt nasheed - ezt különösen kedveli, és ilyen típusú videókat ezeken a platformokon lehetett találni. Hangsúlyozta, hogy ez egy zenei műfaj, nem csak egy eszköz a terrorszervezetek kezében az uszításra. A gyanúsításban az szerepelt, hogy ezek mind harcra uszító dalok, de ő azt mondta, a műfaj ennél jóval szélesebb. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a számítógépén találnak olyan videókat is, melyek az Iszlám Állam ellenségeit dicsőítik, és olyanokat is, amelyek a tálibokat ítélik el.

Első vallomásában azt állította, egy szót sem beszél arabul, fogalma sem volt, miről szólnak az általa le-, illetve feltöltött videók, dalok, később azonban pontosított, hogy nagyon alapfokon érti a nyelvet, tudását online, autodidakta módon szerezte.

Állítja, nem kereste meg senki azzal, hogy terjessze az Iszlám Állam propagandáját. Ennek ellenére több olyan emberrel csetelt online, akik egyértelművé tették, hogy radikálisak. Kirekesztő, agresszív kijelentéseikre rendre bátorítóan, egyetértőleg reagált. Ezekről a beszélgetésekről azt mondta, csak nem akarta elveszíteni beszélgetőpartnerei bizalmát, például amikor egy dalt, egy fent említett nasheedot próbált megszerezni.

Legutolsó vallomásában T. Dominik hangsúlyozta: semmi köze az Iszlám Államhoz, nyugatias életet él, a nyugati világban elfogadott ruhákat hordja, ráadásul fogyaszt disznóhúst és alkoholt, és dohányzik is. Úgy véli, az iszlamisták köreiben mindez elfogadhatatlan lenne.

Beszámolója szerint a tavaly elfogott fiatal kecskeméti férfivel, V. Kendével összesen egy rövid beszélgetése volt csupán, személyesen nem is ismeri. Mindketten benne voltak a magyar iszlám csoportban Facebookon, V. Kende írt rá, hogy gratuláljon valamelyik megnyilvánulásához. T. Dominik azt állítja, nem érezte jól magát a beszélgetéstől, igyekezett is gyorsan lezárni azt.

A vádlott meg van keresztelve, de nem tartja vallásosnak magát. A kérdésre, hogy elítéli-e az Iszlám Államot, azt felelte, hogy persze. Azt mondta, sosem volt híve annak, hogy bárkit vallás vagy bőrszín alapján elítéljenek.

T. Dominik barátja volt a tárgyalás egyetlen tanúja. A fiatal férfi négy évig a vádlott osztálytársa és azóta is barátja volt. A tanú felidézte, hogy barátja Telegramon egyszer lefejezős videót küldött neki, mindenféle előzmény nélkül. Őt ez meglepte és megrázta, ezt tudatta is a vádlottal. Azt mondta, barátja se nem volt domináns, se nem volt visszahúzódó, de sikertelensége a párkeresés területén nagyon bántotta, egyszer tett is olyan általánosító megjegyzést a nőkre, amit a tanú elfogadhatatlannak tartott.

A tárgyalás januárban folytatódik.