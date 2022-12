A Momentum és a DK nagy összefeszülésének előjátéka lehet az Újbudán kirobbant konfliktus

Megszűnhet a Budapest XI. kerületét irányító DK-s polgármester, László Imre mögött a többség a képviselő-testületben. Legalábbis ezt jelezték egy szerda reggeli közös közleményükben a kerület alpolgármesterei és több (országosan ellenzéki, helyben a többséget biztosító) párt, nevezetesen a Momentum, a Párbeszéd, az MSZP és az LMP helyi képviselői. A közleményt aláírta egy DK-s frakciótag is, hogy miért, azt mindjárt elmagyarázom.

A botrányt László Imre polgármester hétfői bejelentése robbantotta ki. Nem is az, hogy már most közölte: elindul újra a székért 2024-ben, bár ez sem okozott osztatlan örömöt. A Facebook-posztnak az a része verte ki a biztosítékot a többi pártnál, hogy az újraindulásra hivatkozva László Imre bejelentette, felkérte a barátjának nevezett Molnár Gyulát, hogy legyen a kabinetfőnöke. Ezt azzal indokolta, hogy „ő az az ember, aki öt parlamenti választást nyert, két cikluson keresztül volt kerületünk polgármestere. Itt született, itt élt és él a mai napig, mindent tud és mindent ismer a kerülettel kapcsolatban.”

photo_camera Molnár Gyula és László Imre Fotó: botost/444.hu

A polgármester érezhette, hogy ez nem lesz sima ügy, mert így zárta le a posztot: „Nagy reményekkel tekintek a közös munkánk folytatására, egyúttal továbbra is elkötelezett vagyok a partnereinkkel folytatott sikeres, korrekt és hatékony együttműködés iránt.” A kinevezéssel ugyanis éppen az együttműködés látszik megroppanni a többséget adó többi párt képviselőivel.

Mit tud Molnár Gyula?

Molnár valóban 5 parlamenti választást nyert, de ebből négyet még 1994 és 2006 között, és erre az időszakra esik a két polgármesteri ciklusa is (2002–2010). 2010-ben alulmaradt a parlamenti és az önkormányzati választáson is.

2018-ban villant még egyet, ekkor ismét parlamenti képviselő lett, de nem a XI., hanem a XXII. kerületet nagy részét lefedő választókerületben. Molnárnak ezt a sikerét beárnyékolta, hogy 2016 óta ő irányította pártelnökként az MSZP-t is, de a szocialisták olyan gyenge eredményt értek el országosan a választáson, hogy lemondott. Aztán Molnárt 2021-ben kizárták az MSZP-ből, miután az ellenzéki előválasztáson jelezte, hogy ha ismét képviselővé választják, akkor a DK-frakcióba ülne be. Ez azért sem történt meg, mert Molnár – egy regnáló képviselőtől meglepő módon – az ellenzéki előválasztáson alulmaradt a szinte teljesen ismeretlen momentumos Tóth Endrével szemben a XXII. kerületben.

Ezekre hivatkozva állítják helyi politikusok, hogy Molnár elég régen volt népszerű a kerületben. Illetve ennél sokkal rosszabb a véleményük róla: „Nyomatékosan kérjük, hogy ne nevezz ki olyan személyeket a kerületünk vezetői közé, akiknek a személye megosztó az ellenzéki pártok politikusai, de különösen a szavazói körében, és akiket az újbudaiak már több ízben elutasítottak” – írták a közleményükben Molnár Gyulára és az új kabinetfőnök új helyettesére, Lakos Imrére is utalva. Úgy tudjuk, a megosztó helyett egy jóval erősebb jelző volt a tervezett szövegben, végül erre finomítottak.

Azt is jelezték, hogy ha László Imre nem vonja vissza Molnár kinevezését, „a polgármester mögött álló testületi többség biztosítását már a decemberi ülésen sem tudjuk garantálni”.



László Imre válasza alapján azonban ő bizony nem fogja visszavonni a kinevezést, mert szerinte „a kabinetfőnök személye soha, sehol nem volt politikai kérdés; ez egy bizalmi, szakmai pozíció, amelyre – a belső szabályok által felhatalmazva – adok megbízást a főtanácsadómnak. Javaslom, tegyétek félre a személyes ellentéteket, és folytassuk a megkezdett közös munkát, Újbuda érdekében”.

Molnár esetében megkerülhetetlen, hogy az ügyészség a 2010-es önkormányzati választás előtt gyanúsította meg őt – és Lakos Imre SZDSZ-es alpolgármestert – egy több száz milliós önkormányzati ingatlan pályáztatás nélküli átjátszása miatt. A hivatali visszaélést mindketten tagadták. Első fokon bűncselekmény hiányában felmentették őket, másodfokon bűnösnek találták mindkettejüket, végül a Kúria bizonyíték hiányában felmentette Molnárt és Lakost is.

Több helyi politikussal is beszéltünk. Egyikük azt mondta, sok botrány volt Molnár és Lakos körül, volt, aminek volt alapja, és volt, aminek nem. Molnár nem az a figura, aki nemhogy az összes kerületi, de még az ellenzéki szavazók többségének a szimpátiáját is élvezné. Kétségtelenül van tapasztalata kerületi ügyekben, de semmiképpen sem szabad vezető pozíciót adni neki. „Más kerületben nem lesz kabinetfőnök politikusból, főleg olyan, aki ennyire megosztó” – mondta a közlemény egyik aláírója.

Többen megerősítették, hogy már nyáron, amikor László Imre elkezdte visszahozni Molnárt, a tanácsadójának nevezve ki őt, az alpolgármesterek levélben tiltakoztak. Akkor azt a levelet nem hozták nyilvánosságra. A polgármesternél azt tudták elérni, hogy a tanácsadói jogkörből vissza tudjanak nyesni. „Végül be kellett látnunk, hogy a tanácsadói kinevezés a polgármester jogköre, azt nem akadályozhatjuk meg, neki kell viselni ezért a felelősséget” – mondta a forrásunk. De többen tartottak attól, hogy a nyári tanácsadói poszt csak az első lépés, és Molnár többet akar majd. Nekik lett igazuk.

„Tudjuk, hogy az ellenzék szavazók sok mindent szeretnének, de azt nagyon nem, hogy az ellenzéki pártok egymással vitatkozzanak, pláne, ha azt pozícióért teszik. De ez többről szól” – közölte az egyik tiltakozó. Szerinte ugyanis súlyos bizalmi válság alakult ki László Imre polgármesterrel szemben. Mégpedig éppen azért, mert az alpolgármesterek már nyáron is tiltakoztak Molnár felbukkanása miatt, pedig az egy sokkal jelentéktelenebb pozíció volt.

Molnárról egyikük azt mondta, már az elmúlt években is rendre ott sertepertél a nagyobb beruházások körül ötletekkel, tanácsokkal. Másikuk szerint egyértelmű volt, hogy konfliktusokat fog gerjeszteni, és nem elégszik meg a tanácsadói poszttal. Szerintük Molnár egyértelmű jelt adott azzal is, hogy a helyettese az a – most már DK-s színekben politizáló – Lakos Imre lett volna, aki egyébként volt már László Imre kabinetfőnöke is. Még a ciklus legelején, de nem sokáig, a polgármester ugyanis másfél hónap után elküldte.

A botrány kirobbanása után Lakos Imre visszalépett a kabinetfőnök-helyettesi poszttól, amit félsikerként minősített az egyik tiltakozó.

Egyelőre az általunk megkérdezettek kitartónak tűnnek. A konfliktust számos dolog színesíti, a tiltakozást nem írta alá például az egyik MSZP-s képviselő, szignálta viszont a DK-frakcióban ülő Rádi Károly. Ő tavaly kilépett a DK-ból, de továbbra is a frakcióban ül. A közleményt azért írta alá, mert ő is megosztó személynek tartja Molnár Gyulát, de bízik benne, hogy az ellenzéki pártok továbbra is együtt tudnak működni a kerületért.

„Arról nyilván nincs szó, hogy nem fogadjuk el a költségvetést, de annál többet teszünk, hogy csak lényegtelen ügyeket nem szavazunk meg. A cél továbbra is az, hogy a kerület jól működjön, de Molnár Gyula nélkül” – mondta egyikük határozottan. A hogyan továbbról a közeljövőben egyeztetnek.



Van, aki szerint ez helyi konfliktus, de van olyan is, aki látja benne az országos összefeszülést a DK és a Momentum között. És van, aki főleg az ellenzéki pártok helyezkedését látja. Az biztos, hogy a DK és a Momentum között volt már itt konfliktus, amikor arról kellett dönteni, hogy ki induljon a Parlamentbe került két helyi momentumos, Orosz Anna és Bedő Dávid megüresedő kerületi helyéért. Végül momentumosok indulhattak. Az ellenzéki előválasztáson egyértelmű volt a momentumos fölény, Orosz Anna nagy különbséggel verte Gy. Németh Erzsébetet, majd nyerte el a parlamenti mandátumot is.

Arról biztosan nagy vita lesz, hogy ki indulhasson a polgármesteri tisztségért. Az, hogy László Imre egyedül jelentette be, hogy újrázna, az egyik helyi politikus szerint sok mindent jelez. DK-s körökben úgy vélik, Orosz Anna szeretne polgármester lenni, nekik viszont semmi okuk nem lenne visszaléptetni egy helyben népszerű emberüket. Momentumos körökben valóban azt mondják a közelmúlt választási eredményei alapján, hogy a kerület inkább őket, mint a DK-t támogatja, és frissítésre lenne szükség a polgármesteri poszton is. László Imre két év múlva már 78 éves lesz. Egy a kerületi ügyeket is jól ismerő momentumos politikus szerint van egy erős központi DK-s nyomulás a háttérben. Szerinte látható, hogy a DK igyekszik azt a képet kialakítani, hogy megeszi a Momentumot, átigazolt hozzájuk Déri Tibor újpesti polgármester és a kecskeméti Bodrozsán Alexandra is. „Van olyan olvasat, hogy ez is egy próbálkozás a Feritől, hogy mit válaszolunk. Az ilyen minicsaták döntik el, hogy a nagyobb erőviszonyok hogyan alalulnak. Ha itt nem tartjuk magunkat, az elég nagy győzelem lenne a DK-nak” – mondta.

Egy másik az ügyet ismerő forrás szerint nincs még az országos politika szintjén a történet, de könnyen lehet, hogy oda kerül, ha nem találnak rá megoldást.

Hogy végleg szétesne a XI. kerületi összefogás, annak egyelőre nincs jele. De egyelőre az sem látszik, hogy bármelyik fél arcvesztése nélkül hogyan maradhatna Molnár Gyula kabinetfőnök.