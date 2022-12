190 éves születésnapján köszöntik a világ legidősebb ismert szárazföldi állatát*, Jonatánt

Az Atlanti-óceánon fekvő apró földdarab, Szent Ilona-szigeten ünnepség van ma, itt ünnepli ugyanis 190. születésnapját Jonatán, a világ legidősebb ismert szárazföldi állata. A Seychelle-szigetekről ismert aldabrai óriásteknős már jóideje a kormányzó házának lakója, és a hétvégén meg is nyitják a kertet a látogatók előtt, hogy köszönthessék a születésnapost, írja a CNN.

photo_camera Jonatán 2017-ben Fotó: GIANLUIGI GUERCIA/AFP

Emellett az Egyesült Királyság adminisztratív fennhatósága alatt álló szigeten különleges bélyegek kibocsátásával is megemlékeznek a születésnapról. Hivatalos iratok persze nem maradtak fenn Jonatán születéséről, de biológusok korábban 1832-re becsülték a születési évét. A Szent Ilona-szigetre 1882-ben került, ajándékba kapta a Seychelle-szigetekről a sziget későbbi kormányzója, Sir William Grey-Wilson.

A bizonytalan születési dátum miatt vannak, akik szerint Jonatán akár még idősebb is lehet. A Szent Ilona-szigetek turistahivatalát vezető Matt Joshua szerint például 200 éves is simán lehet a teknős. Jonatánt természetesen jegyzi a Guinness Rekordok Könyve is, mint a legidősebb ismert teknőst a világon.

A cikk kitér arra is, hogy Jonatán amolyan helyi híresség a szigeten, és három másik óriásteknőssel (Daivd, Emma, Fred) osztozik a kormányzói rezidencia kertjén. Az idős teknős mostanra megvakult, és szagokat sem érez, de a hallása még mindig remek. Állatorvosa, Joe Hollins szerint az állat még mindig tele van energiával, igaz, az időjáráson is sok múlik. Enyhébb napokon napozni megy, de a hűvösebb napokon beássa magát a levelek vagy a levágott fű közé, és az egész napot képes ott tölteni.

Az idős kora ellenére párosodni is gyakran látják, az állatorvos elmondása szerint hol Emmával, hol Freddel, ugyanis az óriásteknősök kevéssé tulajdonítanak jelentőséget a nemi különbségeknek.

*Javítás: a cikk címében eredetileg legidősebb szárazföldi élőlényt írtam, ami nyilvánvalóan oktondiság. Minden érintett idős növénytől elnézést kérek.