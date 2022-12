Nincs több papagájfélreértés, elkészült az összes faj magyar nevének hivatalos jegyzéke

Idén tavasszal közöltünk interjút Oláh György papagájkutatóval, aki akkor épp az illegális globális papagájkereskedelmet kutatta, mellette pedig a madarakról szóló dokumentumfilmek készítésében vett részt.

A BBC természettudományi részlegének dolgozó Oláh azóta egy magyar publikáció megszületésében is részt vett: a Magyar Biológiai Társaság oldalán elérhető Bankovics Attilával közösen írt cikkük, melyben arra vállalkoztak, hogy az összes ismert papagájfaj magyar nevét rögzítik benne. Mint Oláh elmondta, gyakori, hogy az interneten, és ennek köszönhetően a sajtóban is hibás nevek tűnnek fel, sokszor tükörfordított vagy nem hivatalos verziókkal, ez pedig egyszerre nehezíti a fajok után érdeklődő mezei olvasók dolgát, de problémát okozhat akkor is, ha valaki tenyésztőtől vásárolna otthonra papagájt.

Cikkükkel így a nem titkolt céljuk éppen az, hogy a hivatalos névjegyzék létezése jobban beépüljön a köztudatba, és mostantól a szakfordítók, szerkesztők és tenyésztők is ehhez nyúljanak, ha papagájokról írnak. A névjegyzék digitálisan itt érhető el.

És ha már papagájok, épp a napokban vált elérhetővé az Indonéz Papagájvédelmi Projektről szóló félórás dokumentumfilmjük magyar szinkronos változata, úgyhogy ezt is megosztjuk: