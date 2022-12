Megszakadt a parlament ülése, mert tüntetni kezdett a Tanítanék Mozgalom a karzaton

Megszakította a parlament hétfő délutáni ülését a KDNP-s Latorcai János, mert a karzaton csendben tüntetni kezdetek a Tanítanék Mozgalom képviselői. Az ülésvezető rendzavarásnak minősítette az akciót, majd kérte az országgyűlés személyzetét, hogy ürítsék ki a karzatot, mire azok elvezették az oktatási jogokért tüntető aktivistákat. „Kénytelenek vagyunk addig szünetet tartani, amíg a karzatról a zavarkeltők el nem távoznak” - mondta Latorcai.

Az akciót Tordai Bence közvetítette az oldalán:

Törley Katalin, az akció egyik résztvevője a Kossuth téren azt mondta, azért mentek be a parlamentbe, mert bár az elmúlt időszakban „nagyon komoly dolgok történtek az oktatási tiltakozások terén”, de sem a területet felügyelő Pintér Sándor, sem Orbán Viktor nem szólalt meg. „Ezért azt gondoltuk, hogy muszáj közvetlenül bevinnünk a problémáinkat a Parlamentbe, hogy az állampolgárokat képviselő képviselők is tisztában legyenek azzal, hogy nem egyszerű bérkövetelésekről van itt szó, hanem van 9 konszenzusosan elfogadott pontunk, amit az oktatás területén el szeretnénk érni” - mondta Törley, akit még szeptemberben rúgtak ki a Kölcsey Ferenc Gimnáziumból a tiltakozásokban való részvétele miatt.

photo_camera Törley Katalin Fotó: Németh Dániel/444

„Ami itt most történt, az beleillik abba a sorba, amit már eddig is megtapasztalhattunk, akkor amikor ezek az emberek némák maradnak, amikor akulturális bizottság nem hajlandó meghallgatni a diákok és a tanárok képviselőit, akik a 9 pontról. Itt is az történt, hogy miközben némán felálltunka 9 ponttal a pólónkon, az ülést vezető Latorcai János szünetet rendelt el, és azzal fenyegetett meg bennünket, hogy kivezettet” - tette hozzá.