A Guns N' Roses beperelt egy texasi boltot, ami fegyvereket és rózsákat árul

A houstoni székhelyű Texas Guns And Roses főként fegyvereket árul, illetve egy maréknyi rózsa is megtalálható a kínálatátban, innen ered a név.



photo_camera Axl Rose, a Guns N' Roses együttes énekese fellép a Vive Latino 2020 fesztiválon a mexikóvárosi Foro Solban 2020. március 14-én Fotó: ALEJANDRO MELENDEZ/AFP

Mint arról a USA Today beszámol, a zenekar nevében nemrég pert indítottak a Texas Guns And Roses ellen, amiért az „bemocskolta az együttes márkanevét”, megjegyezve, hogy „valószínűleg összetéveszthető a GUNS N' ROSES márkanévvel, hamisan sugallja az együttessel való kapcsolatot, és valószínűleg felhígítja a GUNS N' ROSES védjegyet”.

„Ez különösen káros a GNR számára, tekintettel az alperes üzleti tevékenységének jellegére – folytatódik a kereset. – A GNR érthető módon nem akarja, hogy az alperessel, lőfegyverek és fegyverek kiskereskedőjével hozzák kapcsolatba. Ráadásul az alperes a lőfegyverek és fegyverek szabályozásával és ellenőrzésével kapcsolatos politikai nézeteket képvisel a weboldalon, amelyek sok amerikai fogyasztó számára polarizálóak lehetnek.”

A Guns N' Roses először 2019 októberében értesült arról, hogy a Texas Guns And Roses hasonló nevet használ, és a következő februárban benyújtott egy felszólító levelet – a név használatának megszüntetését forszírozva –, amely válasz nélkül maradt, ahogyan a néhány hónappal ezután küldött további levél is. Az üzlet 2016-ban jegyeztette be védjegyet. A zenekar az Egyesült Államok Szabadalmi és Kereskedelmi Hivatalához is beadvánnyal fordult, hogy töröljék azt. (via stereogum.com)