A sztrájkoló diákok napja

„A polgári engedetlenségemből fakadó szándékos jogsértésem figyelemfelhívó, de békés eszköz, annak jogkövetkezményeivel tisztában vagyok, azokat magamra nézve vállalom” - írta a Facebookon múlt héten Hegyi Norbert, a soproni Lackner Kristóf Általános Iskola magyar nyelv és irodalom szakos tanára.

A 24.hu cikke szerint Hegyi tegnap azt írta ki: felmond az iskolában. Posztjában arról ír, megkapta a Soproni Tankerületi Központ egyenlevelét arról, hogy a Belügyminisztérium elvi állásfoglalása szerint polgári engedetlenségi akciója „a közalkalmazotti jogviszonyomból eredő lényeges kötelezettség” szándékos és „jelentős mértékben történő” megszegése, amely „korlátozza a tanulók tankötelezettségének teljesítését.”

„A helyzet megoldásának így egyetlen olyan módja van, amely a lelkiismeretemmel összeegyeztethető: a mai napon kérem munkaviszonyom közös megegyezéssel történő megszüntetését” - írja.

„A kirúgott kollégáinkkal történtek fényében is világos számomra, hogy mi mindhárman ugyanazon – bennünket súlyos morális kihívások elé állító – rendszer részesei vagyunk; érdekből, meggyőződésből, kényszerből, mindegy is. A közös ügyben szükséges emberségünk maradékát ugyanis lassan felmorzsolja ez a diktatórikus alapállású, csak az erőből értő hatalom. Ahogy az ország egésze védtelenül vergődik a saját maga által felelőtlenül kialakított csapdahelyzetben, úgy oktatási rendszerünk is kilátástalan és kiszolgáltatott. A megoldásra sem valódi szándék, sem igazi, egységes akarat nem mutatkozik.”



„Igen, 25 év után hiányozni fognak a tanítványaim, hiányozni fog mindaz, amiben egy negyedszázadon át kiteljesedhettem. De ami történik, nem egyeztethető össze a jövőért viselt hosszú távú felelősségemmel, s végképp nem a lelkiismeretemmel” - fejezi be posztját.